Sony представила новый смартфон среднего класса: сколько стоит Xperia 10 VIII (фото)

Sony официально анонсировала среднебджетный смартфон Xperia 10 VIII, раскрыв его ключевые характеристики и цену.

Ожидается, что Sony Xperia 10 VIII поступит в продажу в середине или конце сентября 2026 года. Судя по обнародованным деталям, смартфон мало изменился по сравнению со своим предшественником, отмечает портал GSMArena.

Sony Xperia 10 VIII получил тот же 6,1-дюймовый LTPS OLED-экран, что и Sony Xperia 10 VII, однако на 50% ярче. Это панель FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, фронтальные стереодинамики стали на 30% мощнее.

Sony Xperia 10 VIII Фото: Sony

Новинка работает на несколько устаревшем процессоре Snapdragon 6 Gen 3 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Стоит отметить поддержку карты microSD и наличие разъема для наушников, что является редкостью среди современных смартфонов.

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Что касается камер, Sony Xperia 10 VIII сохранил двойной модуль с основной камерой на 50 МП (1/1,56 дюйма) и сверхширокоугольным объективом на 13 МП. Аккумулятор емкостью 5000 мАч тоже остался прежним.

Xperia 10 VIII работает на Android 16 с почти стандартной оболочкой Sony и четырьмя основными обновлениями ОС. Телефон будет продаваться в цветах Frozen White, Frosted Grey и Misty Lilac.

Цена Sony Xperia 10 VIII — 599 евро (около 31 250 грн).

Напомним, ранее Sony Xperia 10 VIII был замечен на Geekbench, где набрал 871 балл в одноядерном режиме и 3028 баллов в многоядерном.

Фокус также сообщал, что Xiaomi анонсировала новый складной смартфон, который будет работать на флагманском процессоре Xring O3.