Смартфоны Poco F9 Pro и F9 Ultra официально анонсированы: раскрыты цены и цвета (фото)

Компания Poco официально подтвердила глобальный запуск серии смартфонов F9, включающей в себя модели Poco F9 Pro и F9 Ultra.

Глобальная презентация флагманов Poco F9 Pro и Poco F9 Ultra запланирована на 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил портал GSMArena.

Poco уже раскрыла дизайн и цвета Poco F9 Pro и Poco F9 Ultra, подтвердив, что смартфоны являются ребрендированными версиями Redmi K100 Pro и K100 Pro Max. Компания продемонстрировала F9 Ultra в оттенке Dark Cherry и F9 Pro в варианте Aurora Green.

Poco F9 Pro Фото: Xiaomi

Характеристики Poco F9 Pro и Poco F9 Ultra еще официально не объявлены, однако предыдущие утечки указывают на то, что они будут иметь идентичные параметры с Redmi K100 Pro и K100 Pro Max соответственно. Ожидается, что единственным отличием смартфонов Poco станут меньшие батареи.

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По слухам, Poco F9 Pro будет иметь аккумулятор емкостью 6330 мАч, тогда как емкость батареи F9 Ultra составит 8050 мАч. Для сравнения, Redmi K100 Pro предлагает батарею на 8580 мАч, а Redmi K100 Pro Max – на 9070 мАч.

Флагман Poco F9 Ultra также появился в базе данных Geekbench под номером 26077PC53G. Он работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с графическим процессором Adreno 840, имеет 16 ГБ оперативной памяти и использует операционную систему Android 16.

Ожидаемая цена Poco F9 Pro – около 799 евро.

Ожидаемая цена Poco F9 Ultra – около 999 евро.

Смартфоны Poco F9 Фото: Xiaomi

Напомним, компания Sony официально анонсировала новый среднебджетный смартфон Xperia 10 VIII.

Фокус также сообщал, что Vivo подтвердила запуск серии флагманских смартфонов X500 в сентябре.