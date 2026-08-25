Vivo X500 Pro Max с мощной камерой уже близко: что показали тесты на производительность

Компания Vivo в скором времени представит новый флагманский смартфон Vivo X500 Pro Max. Новинка уже появилась в базе данных Geekbench.

Утечка о Vivo X500 Pro Max на Geekbench дает представление о процессоре и производительности устройства. Об этом пишет GSMArena.

Vivo X500 Pro Max подмечен на Geekbench под номером V2610. Смартфон оснащен невыпущенным процессором MediaTek с меткой MT6995(ENG). По данным инсайдеров, это может быть Dimensity 9600 Pro.

Указанный чипсет MediaTek имеет два ядра с тактовой частотой 4,55 ГГц, три ядра с частотой 4,35 ГГц и еще три с частотой 3,10 ГГц. Телефон работает под управлением Android 17 и использует 12 ГБ оперативной памяти.

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Что касается производительности, Vivo X500 Pro Max с процессором MediaTek набрал 2574 балла в одноядерном тесте и 7756 баллов в многоядерном.

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Полные характеристики Vivo X500 Pro Max пока держатся в секрете, однако компания уже подтвердила, что смартфон оснащен специальным сенсором Sony Phantom 900 с поддержкой оптической стабилизации изображения 3°.

Напомним, Vivo официально подтвердила, что серия флагманских смартфонов X500 будет запущена в сентябре 2026 года.

Фокус также сообщал, что Poco анонсировала глобальный запуск смартфонов Poco F9 Pro и Poco F9 Ultra.