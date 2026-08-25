Какой флагман Android лучше: эксперт сравнил Vivo X300e и Xiaomi 17T Pro (фото)

Смартфоны Vivo X300e и Xiaomi 17T Pro предлагают премиальный опыт использования, однако их сильные стороны несколько отличаются.

Для тех, кто хочет купить флагман на Android в 2026 году, эксперт портала Gizmochina сравнил Xiaomi 17T Pro и Vivo X300e по ряду критериев.

Дизайн

Xiaomi 17T Pro Фото: trustedreviews.com

Vivo X300e получил стеклянную переднюю и стеклянную заднюю панель с алюминиевой рамкой, что придает ему изысканный вид. Корпус смартфона хорошо защищен от пыли и воды по стандарту IP68/IP69.

Xiaomi 17T Pro использует стекло Gorilla Glass 7i с обеих сторон, имеет алюминиевую рамку и защиту IP68. В целом смартфон Xiaomi кажется более крепким, тогда как Vivo отличается более элегантным дизайном.

Дисплей

Xiaomi 17T Pro и Vivo X300e оснащены AMOLED-дисплеями с частотой обновления 144 Гц. Vivo предлагает 1B цветов, поддержку HDR и поразительную пиковую яркость 5000 нит, тогда как Xiaomi может похвастаться поддержкой Dolby Vision, HDR10+, ШИМ-димированием 3840 Гц и пиковой яркостью 3500 нит.

Відео дня

Производительность

Vivo X300e Фото: Vivo

Vivo X300e использует процессор Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с до 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 4.1.

Важно

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Xiaomi 17T Pro работает на чипсете Dimensity 9500 и предлагает до 16 ГБ оперативной памяти с хранилищем до 1 ТБ.

Хотя оба процессора ориентированы на производительность флагманского уровня, телефон Xiaomi имеет преимущество для пользователей, которым необходима максимальная гибкость памяти и хранилища.

Аккумулятор

Vivo X300e может похвастаться большим аккумулятором емкостью 7200 мАч с проводной зарядкой мощностью 90 Вт и обратной проводной зарядкой.

Xiaomi 17T Pro оснащен батареей на 7000 мАч, но поддерживает более быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, зарядку по схеме 100 Вт PPS, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 22,5 Вт.

Камера

Система камер Xiaomi 17T Pro включает 50-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный 5-кратный перископический телеобъектив, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 32-мегапиксельную фронтальную камеру с записью в формате 4K и поддержкой. Больший оптический зум и больший основной сенсор делают смартфон Xiaomi лучше для детальной съемки, особенно дальних объектов.

Vivo X300e оснащен основной 50-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельным 3-кратным перископическим телеобъективом и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с автофокусом. Преимуществом данной модели является 50-мегапиксельная передняя камера с автофокусом, способная записывать видео в формате 4K.

Вердикт

Xiaomi 17T Pro оказался лучшим вариантом для пользователей, которые ищут смартфон с универсальной камерой, лучшими технологиями дисплея, быстрой зарядкой и приличным объемом памяти.

В свою очередь Vivo X300e остается прекрасной альтернативой для тех, кто хочет получить большую емкость аккумулятора и более качественную фронтальную камеру по более низкой цене.

Цена Vivo X300e – около 700 долларов (31 280 грн).

Цена Xiaomi 17T Pro – около 900 долларов (40 220 грн).

Напомним, флагманский складной смартфон Xiaomi 18 Fold анонсирован с новым чипсетом Xring O3.

Фокус также сообщал, что Vivo в скором времени представит флагман X500 Pro Max с мощной камерой.