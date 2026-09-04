Дешевший флагман Samsung Galaxy S26 FE офіційно надійшов у продаж: ціни в Україні (фото)

Смартфон Samsung Galaxy S26 FE тепер доступний для покупки в офіційних магазинах бренду по всьому світу, зокрема в Україні.

Samsung Galaxy S26 FE пропонує флагманські можливості серії S26 за більш доступною ціною. Бюджетний флагман вже з’явився на офіційному українському сайті Samsung.

Galaxy S26 FE отримав 6.4-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю FHD+, адаптивною частотою оновлення від 60 до 120 Гц та захисним склом Gorilla Glass Victus 2. Корпус смартфона повноцінно захищений від води й пилу за стандартом IP68.

Samsung Galaxy S26 FE Фото: Samsung

Новинка Samsung працює на базі флагманського процесора Exynos 2400e у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті. Доступні конфігурації з 128, 256 або 512 ГБ внутрішньої пам’яті. Акумулятор має ємність 4500 мАг, підтримує швидку дротову зарядку потужністю 25 Вт, а також бездротову та реверсивну зарядку.

Відео дня

Важливо

Смартфон Android з найкращим дисплеєм: на яку модель звернути увагу у 2026 році

Модуль камери Galaxy S26 FE на задній панелі включає основний об’єктив на 50 МП з оптичною стабілізацією, телеоб'єктив на 8 МП f/2.4 та ультраширококутну камеру на 12 МП з кутом огляду 123°. Також є фронтальна камера на 10 МП.

Galaxy S26 FE продається з попередньо встановленою операційною системою Android 17 з фірмовою оболонкою One UI 9. Смартфон пропонує повну підтримку пакета Galaxy AI та 7 років оновлень Android разом з патчами безпеки. Доступні кольори — Blueberry, Graphite та Pistachio.

Samsung Galaxy S26 FE Blueberry Фото: Samsung Samsung Galaxy S26 FE Graphite Фото: Samsung Samsung Galaxy S26 FE Pistachio Фото: Samsung

Ціна Samsung Galaxy S26 FE:

128 ГБ — 34 999 грн.

256 ГБ — 39 499 грн.

512 ГБ — 48 499 грн

Нагадаємо, Motorola представила новий смартфон середнього класу Edge 70 Plus.

Фокус також повідомляв, що Huawei випустила серію nova 16s на міжнародному ринку.