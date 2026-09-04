Камера 200 МП та AMOLED-дисплей за середню ціну: вийшов смартфон Motorola Edge 70 Plus (фото)

Компанія Motorola представила смартфон середнього класу Edge 70 Plus, доповнивши серію Edge 70, яка вже включає моделі Edge 70 Max, Edge 70 Pro+, Edge 70 Pro, Edge 70 Fusion та Edge 70.

Motorola Edge 70 Plus поєднує у собі дисплей з частотою оновлення 144 Гц, 200-мегапіксельну камеру та акумулятор ємністю 6500 мАг. Про це йдеться на офіційному сайті Motorola.

Новий Edge 70 Plus оснащений 6,78-дюймовим дисплеєм Extreme AMOLED із роздільною здатністю Super HD 2772 x 1272 пікселів, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю до 5200 ніт. Екран підтримує HDR10+, 10-бітну глибину кольору, 100% покриття DCI-P3 та кольори Pantone Validated.

Motorola Edge 70 Plus Фото: Motorola

Смартфон працює на базі процесора Snapdragon 7s Gen 3 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та 256 ГБ сховища UFS 3.1. RAM Boost може забезпечити до 24 ГБ віртуальної пам'яті, а сховище можна розширити до 1 ТБ за допомогою карти microSD.

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Камера Motorola Edge 70 Plus включає 200-мегапіксельний основний сенсор, 2-мегапіксельну макрокамеру та спеціальний датчик освітлення. Спереду також є 32-мегапіксельна фронтальна камера. Інші характеристики новинки включають підтримку eSIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, вбудований сканер відбитків пальців, захисне скло Gorilla Glass 7i, водонепроникність за стандартом IP64, а також міцність за стандартом MIL-STD-810H.

Motorola Edge 70 Plus Фото: Motorola

Motorola Edge 70 Plus продається з попередньо встановленою Android 16 та отримуватиме оновлення безпеки до вересня 2031 року. Пристрій доступний у відтінках Pantone, таких як Gray Lilac, Mountain View та Milky Blue.

Ціна Motorola Edge 70 Plus 8 ГБ + 256 ГБ — 599.99 євро (близько 31 170 грн).

Motorola Edge 70 Plus Фото: Motorola

Нагадаємо, Huawei оголосила про глобальний запуск серії смартфонів середнього класу nova 16s.

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