Камери до 200 МП, батарея 7000 мАг та середні ціни: вийшли Huawei Nova 16s та 16s Pro (фото)

Компанія Huawei оголосила про глобальний запуск серії смартфонів середнього класу nova 16s, зосереджених на камерах, довговічності та інструментах на основі штучного інтелекту.

Серія Huawei nova 16s, представлена у Мюнхені, включає базову модель nova 16s та більш преміальну версію nova 16s Pro. Деталі про новинки розкрив портал Gizmochina.

Дизайн

Кольори Huawei nova 16s Pro Фото: gsmarena.com

Huawei nova 16s Pro отримав задню панель з преміального матового скла з гладкою поверхнею. Смартфон також використовує рамку зі сплаву алюмінію аерокосмічного класу та скло Kunlun Glass з нанокристалічним покриттям.

Попри великий дисплей та акумулятор, Huawei nova 16s Pro має товщину всього 7,1 мм та важить 218 г. Телефон також пропонує в 10 разів кращу стійкість до падінь порівняно зі звичайним склом HUAWEI nova 15.

Також відомо, що Huawei nova 16s вийшов у кольорах Isle Blue, Breathing Crystal, Starry Black, тоді як Huawei nova 16s Pro доступний у додатковому варіанті Sky White.

Відео дня

Кольори Huawei nova 16s Фото: gsmarena.com

Дисплей

Huawei nova 16s Pro має 6,84-дюймовий дисплей з адаптивною частотою оновлення LTPO 1–120 Гц, піковою яскравістю до 6000 ніт при 1% APL та динамічною піковою яскравістю 4000 ніт при 20% APL. Екран підтримує AI HDR та високочастотне ШІМ-діммування 2160 Гц. Базовий Huawei nova 16s оснащений трохи меншим 6,68-дюймовим екраном.

Камера

Huawei nova 16s Pro отримав основну камеру RYYB з надвеликим сенсором 200 МП. Він розроблений, щоб захоплювати більш природного світла, зберігаючи при цьому деталі тіней, світлі шари та природні кольори.

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На задній панелі Huawei nova 16s Pro також є 50-мегапіксельний перископний об'єктив RYYB 3.7x та 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив RYYB. Фронтальна камера використовує стандартний 50-мегапіксельний сенсор.

Стандартний Huawei nova 16s використовує 50-мегапіксельну камеру Ultra Portrait із професійною технологією True-to-Colour. Вона розроблена для передачі природних і реалістичних кольорів. Обидві моделі спрямовані на зменшення проблем, притаманних фотографіям на відкритому повітрі, таких як переекспоновані світлі ділянки, розмиті тони шкіри та плоскі пейзажі.

ШІ-інструменти

Обидва смартфони Huawei nova 16s підтримують функцій фотозйомки та редагування на базі штучного інтелекту. Наприклад, AI Composition надає поради щодо кадрування в режимі реального часу, а AI Move дозволяє змінювати положення об’єктів на зображенні за допомогою адаптивного освітлення та підбору глибини.

Функція De-Glare призначена для видалення небажаних відблисків від поверхонь та скла, тоді як Remove дозволяє користувачам одним дотиком видаляти перехожих та інші небажані об’єкти навколо.

Також варто відзначити ШІ-функцію, яка вибирає найкращий вираз обличчя або посмішку для кожної людини з серії фотографій та використовувати заміну обличчя одним дотиком для покращення кінцевого зображення.

Акумулятор та звук

Обидва моделі Huawei nova 16s мають типову ємність акумулятора 7000 мАг та номінальну ємність 6800 мАг. Вони підтримують дротову зарядку HUAWEI SuperCharge Turbo потужністю до 100 Вт. Однак варто враховувати, що для максимальної швидкості заряджання 100 Вт потрібен офіційно сумісний зарядний пристрій та кабель Huawei SuperCharge.

Смартфони оснащені двома симетричними стереодинаміками зі 100-градусною надширокою звуковою сценою. Huawei обіцяє чітке звучання для музики, відео, розваг на свіжому повітрі, подорожей та поїздок на роботу.

Інформація про ціни та наявність Huawei nova 16s та nova 16s Pro буде доступна найближчим часом.

Нагадаємо, компанія Oukitel представила на міжнародній виставці IFA три нові смартфони.

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