Міцні смартфони з батареями до 20 000 мАг: Oukitel представила три нові моделі (фото)

Компанія Oukitel продемонструвала на щорічній міжнародній виставці IFA три смартфони, включно з ігровою моделлю, надміцним флагманом та пристроєм з вбудованою запальничкою.

Нова серія Oukitel вирізняється ємним акумуляторами та надійно захищеними корпусами. Детальніше про новинки розповів портал GSMArena.

Oukitel WP70 Ultra

Oukitel WP70 Ultra Фото: Oukitel Oukitel WP70 Ultra Фото: Oukitel Oukitel WP70 Ultra Фото: Oukitel

Oukitel WP70 Ultra може похвалитися масивним кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 16 000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 66 Вт. Смартфон продається з Android 16 та використовує процесор Dimensity 7200.

Інші характеристики Oukitel WP70 Ultra включають 6,78-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, 108-мегапіксельну основну камеру, 64-мегапіксельну камеру нічного бачення та навіть вбудований тепловізор.

Oukitel WP600

Oukitel WP600 Фото: Oukitel

Ігровий смартфон Oukitel WP600 вирізняється двома вентиляторами активного охолодження та футуристичним дизайном з налаштовуваним RGB-підсвічуванням. Пристрій працює на базі Dimensity 8300 у поєднанні з до 24 ГБ оперативної пам'яті (LPDDR5X) та до 1 ТБ пам'яті (UFS 4.0).

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Oukitel WP600 також пропонує 6,8-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1080p+ та частотою оновлення 120 Гц, акумулятор ємністю 10 000 мАг, зарядку потужністю 45 Вт, 108-мегапіксельну камеру, захист від води та пилу IP68/IP69K та сертифікацію міцності за військовим стандартом MIL-STD-810H.

Oukitel WP63

Oukitel WP63 Фото: Oukitel Oukitel WP63 Фото: Oukitel Oukitel WP63 Фото: Oukitel

Oukitel WP63 — це перший у світі захищений телефон із вбудованою запальничкою. Електричний запальник дозволяє розпалювати вогнища на природі, навіть якщо поруч інших інструментів для цього.

Окрім того, Oukitel WP63 оснащений вражаючим акумулятором ємністю 20 000 мАг, який підтримує зарядку потужністю 33 Вт та зворотну зарядку потужністю 18 Вт. Також згадується вбудований ліхтарик для кемпінгу та потужний динамік.

Нагадаємо, захищений смартфон Ulefone Armor X16 Pro пропонує набагато більше функцій, ніж можна було б очікувати від бюджетної моделі.

Фокус також повідомляв, що бренд RugOne представив захищений смартфон RugOne Xever 8 зі змінним акумулятором.