Прочные смартфоны с батареями до 20 000 мАч: Oukitel представила три новые модели (фото)

Компания Oukitel продемонстрировала на ежегодной международной выставке IFA три смартфона, в том числе игровую модель, сверхпрочный флагман и устройство со встроенной зажигалкой.

Новая серия Oukitel отличается емкими аккумуляторами и надежно защищенными корпусами. Подробнее о новинках рассказал портал GSMArena.

Oukitel WP70 Ultra

Oukitel WP70 Ultra Фото: Oukitel Oukitel WP70 Ultra Фото: Oukitel Oukitel WP70 Ultra Фото: Oukitel

Oukitel WP70 Ultra может похвастаться массивным кремний-углеродным аккумулятором емкостью 16 000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Смартфон продается с Android 16 и оснащен процессором Dimensity 7200.

Прочие характеристики Oukitel WP70 Ultra включают 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 108-мегапиксельную основную камеру, 64-мегапиксельную камеру ночного видения и даже встроенный тепловизор.

Oukitel WP600

Oukitel WP600 Фото: Oukitel

Игровой смартфон Oukitel WP600 отличается двумя вентиляторами активного охлаждения и футуристическим дизайном с настраиваемой RGB-подсветкой. Устройство работает на базе Dimensity 8300 в сочетании с оперативной памятью объемом до 24 ГБ (LPDDR5X) и встроенной памятью объемом до 1 ТБ (UFS 4.0).

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Oukitel WP600 также предлагает 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 1080p+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 10 000 мАч, зарядку мощностью 45 Вт, 108-мегапиксельную камеру, защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69K и сертификат прочности по военному стандарту MIL-STD-810H.

Oukitel WP63

Oukitel WP63 Фото: Oukitel Oukitel WP63 Фото: Oukitel Oukitel WP63 Фото: Oukitel

Oukitel WP63 — это первый в мире защищенный телефон со встроенной зажигалкой. Электрическая зажигалка позволяет разжигать костры на природе, даже если под рукой нет других инструментов для этого.

Кроме того, Oukitel WP63 оснащен впечатляющим аккумулятором емкостью 20 000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 33 Вт и обратную зарядку мощностью 18 Вт. Также упоминается встроенный фонарик для кемпинга и мощный динамик.

Напомним, защищенный смартфон Ulefone Armor X16 Pro предлагает гораздо больше функций, чем можно было бы ожидать от бюджетной модели.

Фокус также сообщал, что бренд RugOne представил защищенный смартфон RugOne Xever 8 со сменным аккумулятором.