Найкращі смартфони Samsung 2026 року: 6 моделей на будь-який бюджет (фото)

Компанія Samsung щороку випускає смартфони в різних цінових сегментах — від преміальних флагманів до базових недорогих моделей. 2026 рік не став виключенням, тож на ринку представлена низка нових телефонів Samsung.

Щоб спростити вибір для потенційних покупців, експерти порталу Gizmochina підібрали 6 найкращих смартфонів Samsung 2026 року на різний бюджет.

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Базовий флагман Galaxy S26 пропонує чудове співвідношення продуктивності та можливостей камери у компактному корпусі. Він працює на базі процесорів Snapdragon 8 Elite Gen 5 та Exynos 2600 залежно від регіону.

Смартфон оснащений 6,3-дюймовий AMOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 2600 ніт та підтримкою LTPO. Потрійна основна камера складається з 50 МП основного сенсора з оптичною стабілізацією зображення, 10 МП телеоб'єктива з оптичною стабілізацією зображення та 3-кратним оптичним зумом, а також 12 МП надширококутного об'єктива. Фронтальна камера має роздільну здатність 12 МП.

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Galaxy S26 отримав акумулятор ємністю 4300 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 25 Вт, бездротової зарядки потужністю 15 Вт та зворотної бездротової зарядки потужністю 4,5 Вт. Флагман також підтримує високошвидкісний Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та швидкий USB Type-C 3.2.

Ціна Samsung Galaxy S26 в Україні — від 42 299 до 47 799 грн грн

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com

Експерти радять Galaxy S26 Ultra для тих, хто шукає смартфон Samsung з найпотужнішою камерою. Флагман отримав 200 МП сенсор ISOCELL HP2 із діафрагмою f/1.4, 50 МП надширококутний об’єктив та два телеоб’єктиви. Спереду також є фронтальна камера на 12 МП.

Інші переваги Galaxy S26 Ultra порівняно з базовим Galaxy S26 включають швидшу дротову зарядку потужністю 60 Вт та бездротову потужністю 25 Вт, сучасний стандарт Bluetooth 6.0, а також унікальний дисплей конфіденційності.

Ціна Samsung Galaxy S26 Ultra в Україні — від 64 999 до 79 999 грн.

Samsung Galaxy S26 FE

Samsung Galaxy S26 FE Фото: Tech Advisor

Galaxy S26 FE ідеально підходить для людей, які хочуть отримати флагманські характеристики за більш доступною ціною. Попри старий чипсет Exynos 2500, смартфон все ще забезпечує пристойну продуктивність.

Бюджетний флагман Samsung оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц та міцним склом Gorilla Glass Victus+, потрійною основною камерою та акумулятором ємністю 4900 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 45 Вт, що швидше, ніж у звичайного S26.

Варто також зазначити, що моделі Galaxy FE, як правило, випускаються на кілька місяців пізніше, тож постачаються з новою ОС. Це означає, що Galaxy S26 FE отримає на один рік більше оновлень Android, ніж більш преміальні моделі Samsung.

Ціна Samsung Galaxy S26 FE в Україні — від 34 999 до 48 499 грн.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Складаний смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra отримав чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, а також високоякісну систему камер з 200 МП основним сенсором, 10 МП телеоб'єктивом з 3-кратним оптичним зумом, 50 МП надширококутною камерою, а також двома 10 МП фронтальними камери на зовнішньому екрані та внутрішньому екранах.

Багато характеристик Fold 8 Ultra запозичені у Galaxy S26 Ultra, включаючи акумулятор ємністю 5000 мАг та можливості заряджання.

Ціна Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra в Україні — від 90 999 до 117 999 грн.

Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A57 Фото: sammobile.com

Galaxy A57 позиціонується як смартфон середнього класу з тривалою підтримкою програмного забезпечення та розширеними функціями штучного інтелекту. Смартфон працює на чипсеті Exynos 1680, продуктивності якого цілком достатньо для повсякденних завдань та деяких ігор.

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Камера Galaxy A57 складається з основної 50 МП камери, надширококутного модуля на 12 МП та макрокамери на 5 МП. Фронтальна камера має 12 МП сенсор. Телефон може записувати відео у форматі 4K з обох сторін та пропонує функції редагування фотографій на основі ШІ.

Серед інших характеристик Galaxy A57 — 6,7-дюймовий екран Super AMOLED+ з підтримкою HDR10+ та частотою оновлення 120 Гц, міцне скло Gorilla Glass Victus+, повний захист від пилу та води за стандартом IP68, акумулятор ємністю 5000 мАг, швидка зарядка потужністю 45 Вт, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0 та USB Type-C 2.0.

Ціна Samsung Galaxy A57 в Україні — від 22 799 до 33 199 грн.

Samsung Galaxy A07 5G

Samsung Galaxy A07 5G Фото: gsmarena.com

Один з найдешевших смартфонів Samsung може похвалитися великим 6,7-дюймовим екраном і потужним акумулятором ємністю 6000 мАг, а його процесор Dimensity 6300 достатньо потужний для повсякденних задач.

Попри доступну ціну, Galaxy A07 отримає шість основних оновлень Android та шість років патчів безпеки, що є рідкістю у цьому сегменті. Смартфон має подвійну основну камеру 50 МП та 2 МП та фронтальну камеру на 8 МП.

Ціна Samsung Galaxy A07 5G в Україні — від 5 499 грн.

Нагадаємо, в мережі з’явились перші рендери майбутнього флагмана Galaxy S27.

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