Нижчі ціни та кращі параметри: 5 смартфонів, які можна купити замість Pixel 11 Pro Fold (фото)

Компанія Google нещодавно випустила флагманський складаний смартфон Pixel 11 Pro Fold. Водночас деякі схожі моделі пропонують вигідніше співвідношення ціни та якості.

Для тих, хто збирається купити складаний смартфон на Android у 2026 році, експерти порталу Android Authority підібрали 5 альтернатив Google Pixel 11 Pro Fold.

Motorola Razr Fold

Motorola Razr Fold Фото: Wired

Складаний Motorola Razr Fold має найбільше спільного з Pixel 11 Pro Fold. За ту ж ціну Motorola пропонує вдвічі більше пам’яті та такий самий обсяг внутрішньої пам’яті.

Motorola Razr Fold оснащений трьома 50 МП задніми камерами, тоді як Pixel 11 Pro Fold має скромні 10,5 МП та 10,8 МП об’єктиви для надширококутної та телеоб’єктивної камер. Також варто зазначити, що Razr Fold має більший акумулятор та чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, який цілком може зрівнятися з Tensor G6.

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Єдиним суттєвим недоліком Motorola Razr Fold є лише три роки повних оновлень ОС Android, що доволі мало для смартфона флагманського рівня.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: theverge.com

Galaxy Z Fold 8 вирізняється відносно коротким та широким дисплеєм, зручнішим для ігор та перегляду контенту. Більшість складаних смартфонів зі співвідношенням сторін близько 1:1 відображають великі чорні смуги на своїх основних екранах під час відтворення фільмів, телешоу або відео на YouTube, тоді як флагман Samsung позбавлений цієї проблеми.

Інші переваги Galaxy Z Fold 8 порівняно з Pixel 11 Pro Fold включають більший акумулятор ємністю 4800 мАг, швидший процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, а також тонший і легший корпус. Однак варто враховувати, що широка форма Galaxy Z Fold 8 не позбавлена ​​​​компромісів, оскільки як зовнішній, так і внутрішній екрани загалом менші, ніж у конкурента.

Motorola Razr Ultra (2025)

Motorola Razr Ultra (2025) Фото: zdnet.com

Motorola Razr Ultra (2025) — це розкладний смартфон, який вирізняться компактними габаритами та відносно доступною ціною. Попри невеликий розмір, він працює на солідному чипі Snapdragon 8 Elite та має вдвічі більше пам'яті, ніж Pixel 11 Pro Fold.

Звідяки ємності акумулятора 4700 мАг смратфон Motorola не сильно відстає від Pixel 11 Pro Fold. Окрім того, Razr Ultra (2025) має швидшу зарядку потужністю 68 Вт. Однак, як і у випадку з Motorola Razr Fold, тут варто враховувати лише три роки оновлень, один з яких вже минув.

Google Pixel Fold

Google Pixel Fold Фото: PhoneArena

Тим, хто віддає перевагу смартфонам Google, експерти радять звернути увагу на оригінальний Google Pixel Fold. Це перший складаний смартфон бренду, тож його не можна назвати ідеальним, але він працює на Android 17 і коштує набагато дешевше за всі вищезгадані моделі.

Google Pixel Fold має ширше співвідношення сторін, яке зараз повертається в моду. Він пропонує 7,6-дюймовий складаний дисплей, 5,8-дюймовий зовнішній екран, чип Google Tensor G2, 12 ГБ пам'яті та ємність акумулятора 4821 мАг.

Нагадаємо, Huawei офіційно продемонструвала дизайн свого складаного смартфона Mate XT 2 Ultimate Design.

Фокус також повідомляв, що Xiaomi 18 Fold може стати першим смартфоном, який отримає новий флагманський чипсет Xring O3.