Более низкие цены и лучшие параметры: 5 смартфонов, которые можно купить вместо Pixel 11 Pro Fold (фото)

Компания Google недавно выпустила флагманский складной смартфон Pixel 11 Pro Fold. В то же время некоторые похожие модели предлагают более выгодное соотношение цены и качества.

Для тех, кто собирается приобрести складной смартфон на Android в 2026 году, эксперты портала Android Authority подобрали 5 альтернатив Google Pixel 11 Pro Fold.

Motorola Razr Fold

Motorola Razr Fold Фото: Wired

Складной смартфон Motorola Razr Fold имеет больше всего общего с Pixel 11 Pro Fold. За ту же цену Motorola предлагает вдвое больше оперативной памяти и такой же объем встроенной памяти.

Motorola Razr Fold оснащен тремя 50-мегапиксельными задними камерами, тогда как Pixel 11 Pro Fold имеет скромные 10,5-мегапиксельные и 10,8-мегапиксельные объективы для сверхширокоугольной и телеобъективной камер. Также стоит отметить, что Razr Fold имеет более емкий аккумулятор и чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, который вполне может сравниться с Tensor G6.

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Единственным существенным недостатком Motorola Razr Fold является то, что он будет получать полные обновления ОС Android всего в течение трёх лет, что довольно мало для смартфона флагманского уровня.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: theverge.com

Galaxy Z Fold 8 отличается относительно коротким и широким дисплеем, более удобным для игр и просмотра контента. Большинство складных смартфонов с соотношением сторон около 1:1 отображают большие черные полосы на своих основных экранах при воспроизведении фильмов, телешоу или видео на YouTube, тогда как у флагмана Samsung этой проблемы нет.

Среди других преимуществ Galaxy Z Fold 8 по сравнению с Pixel 11 Pro Fold — более емкий аккумулятор на 4800 мАч, более быстрый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, а также более тонкий и легкий корпус. Однако стоит учитывать, что широкая форма Galaxy Z Fold 8 не лишена компромиссов, поскольку как внешний, так и внутренний экраны в целом меньше, чем у конкурента.

Motorola Razr Ultra (2025)

Motorola Razr Ultra (2025) Фото: zdnet.com

Motorola Razr Ultra (2025) — это складной смартфон, который отличается компактными габаритами и относительно доступной ценой. Несмотря на небольшой размер, он работает на мощном чипе Snapdragon 8 Elite и имеет в два раза больше памяти, чем Pixel 11 Pro Fold.

Благодаря емкости аккумулятора в 4700 мАч смартфон Motorola не сильно отстает от Pixel 11 Pro Fold. Кроме того, Razr Ultra (2025) поддерживает более быструю зарядку мощностью 68 Вт. Однако, как и в случае с Motorola Razr Fold, здесь стоит учитывать лишь три года обновлений, один из которых уже прошел.

Google Pixel Fold

Google Pixel Fold Фото: PhoneArena

Тем, кто предпочитает смартфоны Google, эксперты советуют обратить внимание на оригинальный Google Pixel Fold. Это первый складной смартфон бренда, поэтому его нельзя назвать идеальным, но он работает на Android 17 и стоит гораздо дешевле всех вышеупомянутых моделей.

Google Pixel Fold имеет более широкое соотношение сторон, которое сейчас снова входит в моду. Он оснащен 7,6-дюймовым складным дисплеем, 5,8-дюймовым внешним экраном, чипом Google Tensor G2, 12 ГБ памяти и аккумулятором емкостью 4821 мАч.

Напомним, что компания Huawei официально представила дизайн своего складного смартфона Mate XT 2 Ultimate Design.

Фокус также сообщал, что Xiaomi 18 Fold может стать первым смартфоном, который получит новый флагманский чипсет Xring O3.