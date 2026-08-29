Огромный дисплей и новая камера: Huawei Mate XT 2 впервые показали в сети (фото, видео)

Компания Huawei официально представила дизайн своего складного смартфона Mate XT 2 Ultimate Design.

Huawei Mate XT 2 Ultimate Design будет представлен 7 сентября 2026 года. Новый видеотизер раскрыл дизайн новинки, отмечает Notebookcheck.

Тизер Huawei Mate XT 2: Ultimate Design

Судя по видео, Huawei полностью изменила механизм складывания, отказавшись от открытой Z-образной компоновки, использовавшейся в оригинальном Mate XT. Новый Mate XT 2 использует G-образную конструкцию, складывающуюся внутрь, как у Samsung Galaxy Z TriFold.

Huawei Mate XT 2: уникальный дизайн Huawei Mate XT 2: уникальный дизайн Huawei Mate XT 2: совершенный дизайн

Поскольку обе внешние секции складываются к центру, основной дисплей полностью защищен, когда смартфон закрыт. Huawei также добавила четвертый дисплей с внешней стороны, чтобы телефоном можно было пользоваться в закрытом состоянии.

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Опубликованные изображения Huawei Mate XT 2 демонстрируют восьмиугольный корпус задней камеры, окруженный заметной металлической рамкой, а также вертикально расположенные логотипы Huawei и Ultimate Design.

На данный момент компания представила Mate XT 2 в темно-фиолетовом цвете с соответствующими металлическими акцентами. Характеристики смартфона пока официально не раскрыты, однако утечки указывают на новый чипсет Kirin, аккумулятор емкостью около 6000 мАч и обновление системы задней камеры.

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