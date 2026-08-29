Величезний дисплей та нова камера: Huawei Mate XT 2 вперше показали в мережі (фото, відео)

Компанія Huawei офіційно продемонструвала дизайн свого складаного смратфона Mate XT 2 Ultimate Design.

Huawei Mate XT 2 Ultimate Design буде представлений 7 вересня 2026 року. Новий відеотизер розкрив дизайн новинки, зазначає Notebookcheck.

Тизер Huawei Mate XT 2 Ultimate Design

Судячи з відео, Huawei повністю змінила механізм складання, відійшовши від відкритої Z-подібної компонування, що використовувалася в оригінальному Mate XT. Новий Mate XT 2 використовує G-подібну конструкцію, що складається всередину, як у Samsung Galaxy Z TriFold.

Huawei Mate XT 2 Ultimate Design Huawei Mate XT 2 Ultimate Design Huawei Mate XT 2 Ultimate Design

Оскільки обидві зовнішні секції складаються у напрямку центру, основний дисплей повністю захищений, коли смартфон закритий. Huawei також додала четвертий дисплей ззовні, щоб телефон можна було використовувати у закритому вигляді.

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Оприлюднені зображення Huawei Mate XT 2 демонструють восьмикутний корпус задньої камери, оточений помітною металевою рамкою, разом із вертикально орієнтованим брендингом Huawei та Ultimate Design.

Наразі компанія показала Mate XT 2 у темно-фіолетовому кольорі з відповідними металевими акцентами. Характеристики смартфона поки офіційно не розкриті, проте витоки вказують на новіший чипсет Kirin, акумулятор ємністю близько 6000 мАг та оновлення системи задньої камери.

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