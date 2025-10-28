Новий Samsung Galaxy нарешті показався в мережі: коли чекати на офіційну прем'єру

Потрійний складаний смартфон Samsung вже не раз описувався в інсайдерських витоках, але побачити його справжній дизайн досі не вдавалося. І ось нарешті, за лічені дні до офіційної презентації, з'явилися перші рендерні зображення.

Передбачається, що Galaxy Z TriFold буде представлений 31 жовтня 2025 року, пише androidpolice.com. Опубліковані в соцмережі Х зображення показують зовнішній дисплей нового складного смартфона Samsung і його внутрішній складаний екран.

Щоправда, роздільна здатність у рендера низька, і таке зображення навряд чи відображає всі нюанси. Однак можна сказати з великою часткою впевненості, що потрійний смартфон буде схожий на модель Z Fold, хоча і з однією додатковою складною панеллю.

Як і у випадку з Galaxy Z Fold 7, новий Samsung використовуватиме отвір для камери у внутрішньому складному дисплеї. Причому камера розташовуватиметься не посередині, а у верхній центральній частині лівої панелі.

Характеристики Z TriFold теж, як очікується, будуть схожими з Z Fold 7. Зокрема, це будуть чипсет Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативної пам'яті, 512 ГБ або 1 ТБ вбудованої пам'яті та основна камера на 200 Мп. Додаткові камери також мають бути аналогічні Fold 7: 10-мегапіксельний телеоб'єктив із 3-кратним зумом і 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив.

Щоправда, географія новинки, найімовірніше, обмежиться Азією і Близьким Сходом. Буде випущено всього близько 50 тисяч екземплярів Galaxy Z TriFold, і продаватимуться вони в Південній Кореї, Китаї, Сінгапурі, Тайвані та ОАЕ.

Раніше повідомлялося, що Samsung випустить гаджет з повністю новим форм-фактором. Йшлося якраз про перший смартфон із потрійним складним екраном під назвою Galaxy Z TriFold.

Також стало відомо, що новий смартфон Samsung Galaxy S26 Edge може здивувати користувачів несподівано ємною батареєю. Але виходу нової лінійки доведеться чекати до 2026 року.