Три смартфони в одному: Samsung випустить гаджет із повністю новим форм-фактором

Samsung готується до запуску свого першого смартфона з потрійним складним екраном, який обіцяє вивести багатозадачність на новий рівень. За чутками, новинка отримає назву Galaxy G Fold або Z TriFold і зможе запускати три додатки одночасно на одному великому 10-дюймовому дисплеї.

Новий форм-фактор дозволить використовувати пристрій у трьох режимах: як звичайний смартфон, як планшет і як багатозадачний хаб із потрійним дисплеєм. Згідно з витоком, Samsung розробила для цього спеціальний режим багатозадачності під назвою Split Trio, пише GSMArena.

Split Trio дасть змогу запускати три повнорозмірні додатки пліч-о-пліч, як у вертикальній, так і в горизонтальній орієнтації. Крім того, користувачі зможуть "віддзеркалювати" до трьох сторінок домашнього екрана із зовнішнього дисплея на внутрішній, що забезпечить безшовний перехід між режимами.

Схематична ілюстрація інтерфейсу нового смартфона TriFold Фото: gsmarena.com

За попередніми даними, пристрій отримає величезний 10,1-дюймовий внутрішній екран і 6,54-дюймовий зовнішній. За продуктивність відповідатиме флагманський чип Snapdragon 8 Elite. Незважаючи на розміри, вага гаджета складе менше 300 грамів.

Розробка такого апарату свідчить про спробу Samsung в черговий раз створити абсолютно нову категорію гаджетів, здатних замінити і смартфон, і планшет.

