Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал

Три смартфони в одному: Samsung випустить гаджет із повністю новим форм-фактором

Samsung Trifold складні смартфони Samsung
Смартфон Samsung складатиметься втричі | Фото: Bridenstine

Samsung готується до запуску свого першого смартфона з потрійним складним екраном, який обіцяє вивести багатозадачність на новий рівень. За чутками, новинка отримає назву Galaxy G Fold або Z TriFold і зможе запускати три додатки одночасно на одному великому 10-дюймовому дисплеї.

Related video

Новий форм-фактор дозволить використовувати пристрій у трьох режимах: як звичайний смартфон, як планшет і як багатозадачний хаб із потрійним дисплеєм. Згідно з витоком, Samsung розробила для цього спеціальний режим багатозадачності під назвою Split Trio, пише GSMArena.

Split Trio дасть змогу запускати три повнорозмірні додатки пліч-о-пліч, як у вертикальній, так і в горизонтальній орієнтації. Крім того, користувачі зможуть "віддзеркалювати" до трьох сторінок домашнього екрана із зовнішнього дисплея на внутрішній, що забезпечить безшовний перехід між режимами.

складаний смартфон samsung інтерфейс one ui
Схематична ілюстрація інтерфейсу нового смартфона TriFold
Фото: gsmarena.com

За попередніми даними, пристрій отримає величезний 10,1-дюймовий внутрішній екран і 6,54-дюймовий зовнішній. За продуктивність відповідатиме флагманський чип Snapdragon 8 Elite. Незважаючи на розміри, вага гаджета складе менше 300 грамів.

Розробка такого апарату свідчить про спробу Samsung в черговий раз створити абсолютно нову категорію гаджетів, здатних замінити і смартфон, і планшет.

Раніше Фокус писав про найдешевший смартфон Samsung: чим цікавий ультрабюджетний Galaxy A07. Samsung представила свій найдоступніший смартфон у 2025 році — Galaxy A07. Новинка покликана стати хітом у бюджетному сегменті, пропонуючи не тільки низьку ціну, а й безпрецедентну для цього класу підтримку оновленнями ПЗ.