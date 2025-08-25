Представлено найдешевший смартфон Samsung: чим цікавий ультрабюджетний Galaxy A07

Samsung представила свій найдоступніший смартфон у 2025 році — Galaxy A07. Новинка покликана стати хітом у бюджетному сегменті, пропонуючи не тільки низьку ціну, а й безпрецедентну для цього класу підтримку оновленнями ПЗ.

Новий Galaxy A07, що прийшов на зміну A06, поєднує в собі малу вартість (від $86) з ключовою особливістю, яка раніше була доступна тільки у флагманах. Йдеться про шість років великих оновлень ОС і патчів безпеки, що робить його унікальною пропозицією на ринку, пише SamMobile.

Такий підхід до апдейтів дає змогу пристрою довго залишатися актуальним і захищеним від програмних загроз, позбавляючи користувачів від необхідності частої зміни гаджета. Що стосується характеристик, вони відповідають ціні, але з приємними бонусами. Смартфон оснащений великим 6,7-дюймовим LCD-екраном з частотою оновлення 90 Гц, але з компромісною HD+ роздільною здатністю. За продуктивність відповідає перевірений чип MediaTek Helio G99. Ємність акумулятора становить 5000 мАг, а потужність зарядки — 25 Вт.

Основна камера з роздільною здатністю 50 Мп доповнена 2-мегапіксельним макро-сенсором. Корпус смартфона виконаний з армованого скловолокном полімеру, а також захищений від пилу і бризок за стандартом IP54. Вартість Samsung Galaxy A07 в Індонезії стартує з $86 за версію 4/64 ГБ і доходить до $141 за топовий варіант з 8/256 ГБ пам'яті.

