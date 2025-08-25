Представлен самый дешевый смартфон Samsung: чем интересен ультрабюджетный Galaxy A07

Samsung представила свой самый доступный смартфон в 2025 году — Galaxy A07. Новинка призвана стать хитом в бюджетном сегменте, предлагая не только низкую цену, но и беспрецедентную для этого класса поддержку обновлениями ПО.

Новый Galaxy A07, пришедший на смену A06, сочетает в себе малую стоимость (от $86) с ключевой особенностью, ранее доступной только во флагманах. Речь идет о шести годах крупных обновлений ОС и патчей безопасности, что делает его уникальным предложением на рынке, пишет SamMobile.

Такой подход к апдейтам позволяет устройству долго оставаться актуальным и защищенным от программных угроз, избавляя пользователей от необходимости частой смены гаджета. Что касается характеристик, они соответствуют цене, но с приятными бонусами. Смартфон оснащен большим 6,7-дюймовым LCD-экраном с частотой обновления 90 Гц, но с компромиссным HD+ разрешением. За производительность отвечает проверенный чип MediaTek Helio G99. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а мощность зарядки — 25 Вт

Основная камера с разрешением 50 Мп дополнена 2-мегапиксельным макро-сенсором. Корпус смартфона выполнен из армированного стекловолокном полимера, а также защищен от пыли и брызг по стандарту IP54. Стоимость Samsung Galaxy A07 в Индонезии стартует с $86 за версию 4/64 ГБ и доходит до $141 за топовый вариант с 8/256 ГБ памяти.

