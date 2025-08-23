Что чаще всего ставили на смартфоны Samsung: названы топ-10 приложений лета 2025 года

Компания Samsung опубликовала рейтинг самых популярных приложений, которые пользователи ее смартфонов Galaxy загрузили на свои устройства этим летом.

На первом месте оказалось приложение Samsung TV Plus, сообщает androidauthority.com. За ним в списке идут стриминговые сервисы, мобильные игры и приложения для повышения производительности.

В частности, вторую позицию заняла платформа для любителей музыки и подкастов Spotify, а на третьей, на удивление многих, разместилась программа для управления электронной почтой Microsoft Outlook.

Китайский TikTok оказался лишь на пятом месте (его опередила игра на выживание The Walking Dead: Survivors). А замыкает десятку самых популярных стриминговый сервис Netflix.

Полный список самых популярных приложений для смартфонов Samsung выглядит так:

Samsung TV Plus

Spotify: Music and Podcasts

Microsoft Outlook

The Walking Dead: Survivors

TikTok

Klondike Adventures: Farm Game

Left to Survive for Samsung

Perplexity

SiriusXM

Netflix

Компания Samsung проанализировала данные по загрузкам за период с 1 июня по 12 августа 2025 года. Тут важно отметить, что в этом списке учитывались только загрузки из фирменного магазина приложений магазина Galaxy Store. Загрузки из Google Play Store в составлении рейтинга не участвовали.

Samsung обещает и дальше публиковать подобные рейтинги, основываясь на статистике загрузок в Galaxy Store.

Ранее были названы самые популярные приложения для смартфонов, которые работают и на Samsung, и на iPhone. Там на первом месте оказалась программа, разработанная для переноса важных файлов с одного Android-смартфона на другой (Android Switch).

Также стало известно, что некоторые приложения лучше не устанавливать на смартфон. Оказалось, что программы для автоматизации, такие как Apple Shortcuts и Bixby Routines, могут шпионить за пользователями.

Еще сообщалось, что бесполезные приложения мешают работать и "съедают" зарядку вашего телефона. Поэтому, если вы пользователь Samsung, лучше убрать со своего устройства некоторые предустановленные приложения, – к примеру, Samsung Free.