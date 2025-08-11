Уберите их с вашего смартфона: бесполезные приложения мешают работать и "съедают" зарядку

Смартфоны Samsung славятся одним из самых простых и понятных интерфейсов Android. Но есть и минусы – Samsung ставит на свои гаджеты слишком много встроенных приложений. При этом некоторые из них вообще не нужны в реальной жизни.

Некоторые предустановленные приложения Samsung, такие как Wearable и Wallet, действительно могут пригодиться, пишет zdnet.com. Но есть и такие, которые критикуют даже давние поклонники Samsung. Издание называет приложения, которые спокойно можно удалить, – они вам вряд ли понадобятся, а зарядку и память могут потреблять довольно активно.

Global Goals

Приложение, которое придумали, чтобы продвигать принципы устойчивого развития. Пользователи могут зарабатывать деньги, просматривая рекламу или жертвуя средства на достижение Целей устойчивого развития ООН.

Цель благородная, но едва ли она актуальна для каждого пользователя Samsung, отмечают эксперты.

Samsung Free

Это приложение предлагает бесплатный просмотр фильмов, телепередач, последних новостей и прочее.

Специалисты называют его смесью Galaxy Store, Samsung TV Plus и ряда других приложений. Но по факту амбициозный замысел превратился в одно из самых бесполезных и раздутых приложений.

Samsung TV Plus

Бесплатный стриминговый сервис с поддержкой рекламы, принадлежащий Samsung. Он может быть полезен, если у вас нет подписки ни на один стриминговый сервис: Samsung TV Plus предлагает более 1200 каналов в 24 странах.

Но не думайте, что это что-то вроде Apple TV или Prime Video. Если вы не смотрите телевизор и уже подписаны на Netflix, HBO Max или какие-то подобные сервисы, то это приложение вам ни к чему.

Samsung Shop

По сути, это приложение для покупок на устройствах Samsung. Оно предназначено для предоставления более персонализированного контента, например, рекомендаций по товарам и специальных предложений.

Но эти предложения часто просто перегружают телефон своими уведомлениями и затрудняют работу. Если вам понадобятся покупки, всегда можно зайти на сайт Samsung и посмотреть там все необходимое.

Samsung Kids

Как понятно из названия, приложение рассчитано для детей. Но пользователи, у которых детей нет, могут быть недовольны – ведь для них это будет выглядеть как бессмысленный сервис, который расходует память и отправляет нежелательные уведомления при нажатии кнопки «Разрешить».

Также стало известно, что недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень. Речь шла о с новой версии программной оболочки One UI 7 на базе Android 15.