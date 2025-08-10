Установите их непременно: названы самые интересные приложения для Android-смартфонов

У каждого пользователя есть свои предпочтения – и свои любимые приложения. Но есть такие приложения, которые понравятся всем, потому что они воспринимаются как неотъемлемая часть смартфона.

Самые распространенные на смартфонах Android – это приложения Google, пишет androidpolice.com. Однако издание предлагает собственный рейтинг лучших приложений, которые станут достойной альтернативой.

Inware

Это служебное приложение, которое отображает характеристики аппаратного и программного обеспечения устройства Android. К тому же, как отмечает издание, это одно из первых сторонних приложений, поддержавших динамическую систему тем Android.

Приложение выглядит лаконично и интуитивно понятно, благодаря четким категориям, на которые разделены данные, – «Система», «Оборудование», «Память» (каждая категория представлена на отдельной карточке).

Bundled Notes

Кроссплатформенное приложение для заметок, позволяющее организовывать записи, списки, напоминания и прочее. Тут эксперты отмечают яркие цвета и продуманную микроанимацию.

Основа организации приложения – это система групп (использовать такой упорядоченный метод гораздо удобнее, чем хранить заметки одним неструктурированным массивом).

Tapet

Приложение для обоев, которое предлагает интересный подход. В отличие от других подобных приложений, оно не использует облачную библиотеку готовых изображений, а создает оригинальные векторные обои высокого разрешения.

Приложение легко воспринимается благодаря минималистичному пользовательскому интерфейсу.

Wavelet

Это аудиоэквалайзер, который предлагает удобную профессиональную настройку звука. Его основная функция AutoEq предоставляет доступ к базе данных с несколькими тысячами предварительно рассчитанных оптимизаций для моделей наушников.

Приложение оснащено 9-полосным графическим эквалайзером и звуковыми эффектами для тех, кто предпочитает ручное управление.

Pocket Casts

Платформа для прослушивания подкастов, которая становится все более популярной на фоне того, что Google постепенно отказывается от своего отдельного приложения Podcasts и отдает предпочтение менее специализированному YouTube Music.

Между прочим, в Pocket Casts есть то, чего как раз не хватало подкастам от Google, – большой набор функций, включающий расширенные инструменты фильтрации, вкладку «Обзор» для поиска новых подкастов и сильные элементы управления воспроизведением.

