Встановіть їх неодмінно: названо найцікавіші додатки для Android-смартфонів

У кожного користувача є свої вподобання — і свої улюблені додатки. Але є такі додатки, які сподобаються всім, тому що вони сприймаються як невід'ємна частина смартфона.

Найпоширеніші на смартфонах Android — це додатки Google, пише androidpolice.com. Однак видання пропонує власний рейтинг найкращих додатків, які стануть гідною альтернативою.

Inware

Це службовий додаток, який відображає характеристики апаратного та програмного забезпечення пристрою Android. До того ж, як зазначає видання, це один із перших сторонніх застосунків, які підтримали динамічну систему тем Android.

Додаток має лаконічний та інтуїтивно зрозумілий вигляд, завдяки чітким категоріям, на які розділено дані, — "Система", "Обладнання", "Пам'ять" (кожна категорія представлена на окремій картці).

Пакетні нотатки

Кросплатформений додаток для нотаток, що дає змогу організовувати записи, списки, нагадування та інше. Тут експерти відзначають яскраві кольори і продуману мікроанімацію.

Основа організації додатка — це система груп (використовувати такий упорядкований метод набагато зручніше, ніж зберігати нотатки одним неструктурованим масивом).

Tapet

Додаток для шпалер, який пропонує цікавий підхід. На відміну від інших подібних додатків, він не використовує хмарну бібліотеку готових зображень, а створює оригінальні векторні шпалери високої роздільної здатності.

Додаток легко сприймається завдяки мінімалістичному користувацькому інтерфейсу.

Вейвлет

Це аудіоеквалайзер, який пропонує зручне професійне налаштування звуку. Його основна функція AutoEq надає доступ до бази даних з кількома тисячами попередньо розрахованих оптимізацій для моделей навушників.

Додаток оснащений 9-смуговим графічним еквалайзером і звуковими ефектами для тих, хто віддає перевагу ручному управлінню.

Кишенькові зливки

Платформа для прослуховування подкастів, яка стає дедалі популярнішою на тлі того, що Google поступово відмовляється від свого окремого застосунку Podcasts і віддає перевагу менш спеціалізованому YouTube Music.

Між іншим, у Pocket Casts є те, чого якраз не вистачало подкастам від Google, — великий набір функцій, що охоплює розширені інструменти фільтрації, вкладку "Огляд" для пошуку нових подкастів і сильні елементи управління відтворенням.

Раніше Фокус писав про топ-5 прихованих, але корисних функцій смартфонів . Тоді йшлося про функції One UI 7 для телефонів Galaxy.