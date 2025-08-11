Приберіть їх із вашого смартфона: непотрібні додатки заважають працювати і "з'їдають" зарядку

Смартфони Samsung славляться одним із найпростіших і найзрозуміліших інтерфейсів Android. Але є і мінуси — Samsung ставить на свої гаджети занадто багато вбудованих додатків. При цьому деякі з них взагалі не потрібні в реальному житті.

Деякі попередньо встановлені додатки Samsung, як-от Wearable і Wallet, справді можуть стати в пригоді, пише zdnet.com. Але є й такі, які критикують навіть давні шанувальники Samsung. Видання називає додатки, які спокійно можна видалити, — вони вам навряд чи знадобляться, а зарядку і пам'ять можуть споживати досить активно.

Глобальні цілі

Додаток, який придумали, щоб просувати принципи сталого розвитку. Користувачі можуть заробляти гроші, переглядаючи рекламу або жертвуючи кошти на досягнення Цілей сталого розвитку ООН.

Мета благородна, але навряд чи вона актуальна для кожного користувача Samsung, зазначають експерти.

Samsung Free

Ця програма пропонує безкоштовний перегляд фільмів, телепередач, останніх новин та інше.

Фахівці називають його сумішшю Galaxy Store, Samsung TV Plus і низки інших додатків. Але за фактом амбітний задум перетворився на один із найбільш непотрібних і роздутих застосунків.

Samsung TV Plus

Безкоштовний стримінговий сервіс із підтримкою реклами, що належить Samsung. Він може бути корисним, якщо у вас немає підписки на жоден стримінговий сервіс: Samsung TV Plus пропонує понад 1200 каналів у 24 країнах.

Але не думайте, що це щось на кшталт Apple TV або Prime Video. Якщо ви не дивитеся телевізор і вже підписані на Netflix, HBO Max або якісь подібні сервіси, то цей додаток вам ні до чого.

Samsung Shop

По суті, це додаток для покупок на пристроях Samsung. Він призначений для надання більш персоналізованого контенту, наприклад, рекомендацій щодо товарів і спеціальних пропозицій.

Але ці пропозиції часто просто перевантажують телефон своїми повідомленнями і ускладнюють роботу. Якщо вам знадобляться покупки, завжди можна зайти на сайт Samsung і подивитися там все необхідне.

Samsung Kids

Як зрозуміло з назви, додаток розрахований для дітей. Але користувачі, у яких дітей немає, можуть бути незадоволені — адже для них це матиме вигляд безглуздого сервісу, що витрачає пам'ять і надсилає небажані сповіщення під час натискання кнопки "Дозволити".

