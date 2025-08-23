Що найчастіше ставили на смартфони Samsung: названо топ 10 додатків літа 2025 року

Компанія Samsung опублікувала рейтинг найпопулярніших додатків, які користувачі її смартфонів Galaxy завантажили на свої пристрої цього літа.

На першому місці опинився додаток Samsung TV Plus, повідомляє androidauthority.com. За ним у списку йдуть стримінгові сервіси, мобільні ігри та додатки для підвищення продуктивності.

Зокрема, другу позицію посіла платформа для любителів музики і подкастів Spotify, а на третій, на здивування багатьох, розмістилася програма для управління електронною поштою Microsoft Outlook.

Китайський TikTok опинився лише на п'ятому місці (його випередила гра на виживання The Walking Dead: Survivors). А замикає десятку найпопулярніших стримінговий сервіс Netflix.

Повний список найпопулярніших додатків для смартфонів Samsung виглядає так:

Samsung TV Plus

Spotify: музика та подкасти

Microsoft Outlook

The Walking Dead: Виживші

TikTok

Пригоди Клондайка: фермерська гра

Left to Survive для Samsung

Perplexity

SiriusXM

Netflix

Компанія Samsung проаналізувала дані щодо завантажень за період з 1 червня по 12 серпня 2025 року. Тут важливо зазначити, що в цьому списку враховувалися тільки завантаження з фірмового магазину додатків магазину Galaxy Store. Завантаження з Google Play Store у складанні рейтингу участі не брали.

Samsung обіцяє й надалі публікувати подібні рейтинги, ґрунтуючись на статистиці завантажень у Galaxy Store.

Раніше було названо найпопулярніші додатки для смартфонів, які працюють і на Samsung, і на iPhone. Там на першому місці опинилася програма, розроблена для перенесення важливих файлів з одного Android-смартфона на інший (Android Switch).

Також стало відомо, що деякі додатки краще не встановлювати на смартфон. Виявилося, що програми для автоматизації, такі як Apple Shortcuts і Bixby Routines, можуть шпигувати за користувачами.

Ще повідомлялося, що непотрібні додатки заважають працювати і "з'їдають" зарядку вашого телефону. Тому, якщо ви користувач Samsung, краще прибрати зі свого пристрою деякі попередньо встановлені додатки, — наприклад, Samsung Free.