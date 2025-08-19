Працюють і на Samsung, і на iPhone: названо найпопулярніші додатки для будь-яких смартфонів
Мобільні додатки — це невід'ємна частина будь-якого сучасного смартфона. Незалежно від того, віддаєте перевагу ви гаджетам Apple або Android, напевно у вас є свої фаворити серед додатків.
Дивно, але найчастіше користувачі завантажують не TikTok, пише slashgear.com. Видання називає п'ять найпопулярніших мобільних додатків усіх часів.
Android Switch
Це програма, розроблена для перенесення важливих файлів з одного Android-смартфона на інший. З її допомогою можна перенести фотографії, відео, музику, контакти, повідомлення і навіть інші додатки.
Додаток Android Switch доступний і в Apple App Store — хоча користувачі iOS звертаються до нього не так уже й часто.
Платформа, яка не потребує представлення, і яка для більшості людей асоціюється зі словом "соціальні мережі".
За даними видання, застосунок Facebook встановлено вже на більш ніж 12 мільярдах телефонів Android і більш ніж на 5 мільйонах пристроїв iOS.
Google Карти
Крім простої навігації, застосунок пропонує і безліч інших функцій — за що й здобув таку популярність. Наприклад, за допомогою Google Карт можна здійснювати віртуальні екскурсії іншими містами або бронювати столики в улюблених ресторанах.
Застосунок було встановлено 14,6 мільярда разів на пристроях Android, а на iPhone — понад 10 мільйонів разів.
Google Chrome
Найпопулярніший веб-браузер у світі. Користувачі обирають його за те, що він орієнтований на швидкість і стабільність, а також сумісний із широким спектром розширень і додатків.
Google Chrome уже було встановлено понад 14,8 мільярда разів на Android-телефонах і понад 6 мільйонів разів — на телефонах Apple (і це при тому, що на iPhone за замовчуванням встановлено браузер Safari, і Google Chrome не входить до базової комплектації Apple iPhone).
Gmail
Один із найпопулярніших поштових сервісів. Його люблять за простий і зрозумілий інтерфейс та легку інтеграцію з іншими сервісами Google.
Єдиний зазначений мінус — що сховище Gmail може швидко закінчитися, якщо не стежити за ним. Утім, Google надає досить багато місця для зберігання вашої кореспонденції.
Також Фокус повідомляв, що у пошуковика Google з'явився серйозний конкурент. Йшлося про пошук ChatGPT без входу в систему — компанія OpenAI скасувала початкову вимогу реєстрації, зробивши пошук доступним для всіх.
Ще стало відомо, що популярний браузер може назавжди зникнути з ваших смартфонів. Йшлося саме про Google Chrome, причому його можуть перестати встановлювати і на iPhone, і на Android.