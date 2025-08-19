Работают и на Samsung, и на iPhone: названы самые популярные приложения для любых смартфонов

Мобильные приложения – это неотъемлемая часть любого современного смартфона. Независимо от того, предпочитаете вы гаджеты Apple или Android, наверняка у вас есть свои фавориты среди приложений.

Удивительно, но чаще всего пользователи скачивают не TikTok, пишет slashgear.com. Издание называет пять самых популярных мобильных приложений всех времен.

Android Switch

Это программа, разработанная для переноса важных файлов с одного Android-смартфона на другой. С ее помощью можно перенести фотографии, видео, музыку, контакты, сообщения и даже другие приложения.

Приложение Android Switch доступно и в Apple App Store – хотя пользователи iOS обращаются к нему не так уж часто.

Facebook

Платформа, которая не нуждается в представлении, и которая для большинства людей ассоциируется со словом «социальные сети».

По данным издания, приложение Facebook установлено уже на более чем 12 миллиардах телефонов Android и более чем на 5 миллионах устройств iOS.

Google Карты

Кроме простой навигации, приложение предлагает и множество других функций – за что и получило такую популярность. Например, с помощью Google Карт можно совершать виртуальные экскурсии по другим городам или бронировать столики в любимых ресторанах.

Приложение было установлено 14,6 миллиарда раз на устройствах Android, а на iPhone — более 10 миллионов раз.

Google Chrome

Самый популярный веб-браузер в мире. Пользователи выбирают его за то, что он ориентирован на скорость и стабильность, а также совместим с широким спектром расширений и приложений.

Google Chrome уже был установлен более 14,8 миллиарда раз на Android-телефонах и более 6 миллионов раз – на телефонах Apple (и это при том, что на iPhone по умолчанию установлен браузер Safari, и Google Chrome не входит в базовую комплектацию Apple iPhone).

Gmail

Один из самых популярных почтовых сервисов. Его любят за простой и понятный интерфейс и легкую интеграцию с другими сервисами Google.

Единственный отмеченный минус – что хранилище Gmail может быстро закончиться, если не следить за ним. Впрочем, Google предоставляет довольно много места для хранения вашей корреспонденции.

Также Фокус сообщал, что у поисковика Google появился серьезный конкурент. Речь шла о поиске ChatGPT без входа в систему – компания OpenAI отменила первоначальное требование регистрации, сделав поиск доступным для всех.

Еще стало известно, что популярный браузер может навсегда исчезнуть с ваших смартфонов. Речь шла как раз Google Chrome, причем его могут перестать устанавливать и на iPhone, и на Android.