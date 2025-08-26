Три смартфона в одном: Samsung выпустит гаджет с полностью новым форм-фактором

Samsung готовится к запуску своего первого смартфона с тройным складным экраном, который обещает вывести многозадачность на новый уровень. По слухам, новинка получит название Galaxy G Fold или Z TriFold и сможет запускать три приложения одновременно на одном большом 10-дюймовом дисплее.

Новый форм-фактор позволит использовать устройство в трех режимах: как обычный смартфон, как планшет и как многозадачный хаб с тройным дисплеем. Согласно утечке, Samsung разработала для этого специальный режим многозадачности под названием Split Trio, пишет GSMArena.

Split Trio позволит запускать три полноразмерных приложения бок о бок, как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. Кроме того, пользователи смогут "зеркалить" до трех страниц домашнего экрана с внешнего дисплея на внутренний, что обеспечит бесшовный переход между режимами.

Схематическая иллюстрация интерфейса нового смартфона TriFold Фото: gsmarena.com

По предварительным данным, устройство получит огромный 10,1-дюймовый внутренний экран и 6,54-дюймовый внешний. За производительность будет отвечать флагманский чип Snapdragon 8 Elite. Несмотря на размеры, вес гаджета составит менее 300 граммов.

Разработка такого аппарата говорит о попытке Samsung в очередной создать совершенно новую категорию гаджетов, способных заменить и смартфон, и планшет.

