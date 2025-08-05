Найтонший телефон Samsung Galaxy S26 Edge здивує несподівано ємною батареєю

Нова лінійка смартфонів Samsung Galaxy S26, імовірно, вийде тільки на початку 2026 року, але вже обросла великою кількістю чуток

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Особливо інтригує Galaxy S26 Edge, заявлений як найтонший смартфон, пише androidpolice.com. Раніше висловлювалися побоювання, що через тонкий корпус у нього буде і слабка батарея — але, схоже, цю проблему вдалося обійти, і S26 Edge може отримати набагато потужніший акумулятор, ніж усі думали.

Видання посилається на інформацію, що з'явилася на китайському сайті соціальної мережі Weibo, і повідомляє, що ємність акумулятора S26 Edge може становити до 4400 мАг. А цей показник на 500 мАг більший, ніж в акумулятора його попередника S25 Edge (там ємність була лише 3900 мАг).

Тож, якщо чутки підтвердяться, це означатиме, що і термін служби батареї нового смартфона помітно зросте.

Втім, це лише попередня інформація. Раніше також висловлювалися припущення, що Samsung нарешті зважиться на впровадження нової технології кремній-вуглецевих акумуляторів, і ємність акумулятора збільшиться завдяки цій інновації.

Також Фокус писав, що новий смартфон Samsung відрізнятиметься від інших за однією важливою ознакою. Справа в тому, що компанія Samsung розробляє новий власний процесор і, ймовірно, буде використовувати його в серії Galaxy S26. Причому чіп виробництва Samsung може виявитися дешевшим за процесор виробництва TSMC. Хоча тут є і свої побоювання — мовляв, зазвичай Samsung відставала від TSMC у тому, що стосувалося виробництва чіпів.

Зазначимо, що попередник нової серії — смартфон Galaxy S25 Ultra від Samsung — потрапив до списку найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, а на другій позиції тоді опинився супертонкий Galaxy S25 Edge.

Також повідомлялося, що у телефонів Samsung є секретне меню. Загалом смартфони Samsung якраз і виділяються великою кількістю налаштувань, але не всі з них легкодоступні — є й такі, які за замовчуванням приховані (зокрема й меню Connectivity Labs).

Ще стало відомо, що Samsung більше не буде випускати базові смартфони Plus серії S. Очікується, що базова модель S26 далі буде називатися Galaxy S26 Pro, але чи буде це просто зміна назви або реальне підвищення характеристик, поки що неясно. Топова модель Ultra збереже своє перше місце, а замість моделі Plus буде ще один варіант Edge.