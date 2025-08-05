Самый тонкий телефон Samsung Galaxy S26 Edge удивит неожиданно емкой батареей

Новая линейка смартфонов Samsung Galaxy S26, предположительно, выйдет только в начале 2026 года, но уже обросла большим количеством слухов

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Особенно интригует Galaxy S26 Edge, заявленный как самый тонкий смартфон, пишет androidpolice.com. Ранее высказывались опасения, что из-за тонкого корпуса у него будет и слабая батарея – но, похоже, эту проблему удалось обойти, и S26 Edge может получить гораздо более мощный аккумулятор, чем все думали.

Издание ссылается на информацию, появившуюся на китайском сайте социальной сети Weibo, и сообщает, что емкость аккумулятора S26 Edge может составить до 4400 мАч. А этот показатель на 500 мАч больше, чем у аккумулятора его предшественника S25 Edge (там емкость была лишь 3900 мАч).

Так что, если слухи подтвердятся, это будет означать, что и срок службы батареи нового смартфона заметно вырастет.

Впрочем, это лишь предварительная информация. Раньше также высказывались предположения, что Samsung наконец-то решится на внедрение новой технологии кремний-углеродных аккумуляторов, и емкость аккумулятора увеличится благодаря этой инновации.

Также Фокус писал, что новый смартфон Samsung будет отличаться от других по одному важному признаку. Дело в том, что компания Samsung разрабатывает новый собственный процессор и, вероятно, будет использовать его в серии Galaxy S26. Причем чип производства Samsung может оказаться дешевле процессора производства TSMC. Хотя тут есть и свои опасения – мол, обычно Samsung отставала от TSMC в том, что касалось производства чипов.

Отметим, что предшественник новой серии – смартфон Galaxy S25 Ultra от Samsung – попал в список лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, а на второй позиции тогда оказался супертонкий Galaxy S25 Edge.

Также сообщалось, что у телефонов Samsung есть секретное меню. В целом смартфоны Samsung как раз и выделяются большим количеством настроек, но не все из них легкодоступны – есть и такие, которые по умолчанию скрыты (в том числе и меню Connectivity Labs).

Еще стало известно, что Samsung больше не будет выпускать базовые смартфоны Plus серии S. Ожидается, что базовая модель S26 далее будет называться Galaxy S26 Pro, но будет ли это просто смена названия или реальное повышение характеристик, пока что неясно. Топовая модель Ultra сохранит свое первое место, а вместо модели Plus будет еще один вариант Edge.