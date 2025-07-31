Samsung больше не будет выпускать базовые смартфоны Plus серии S: теперь это точно

Начиная с серии Galaxy S20 2020 года, Samsung предлагает базовые, Plus и Ultra модели для всех своих флагманских смартфонов серии S. Однако ожидается, что эта структура изменится с выходом Galaxy S26.

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Намеки, обнаруженные во внутренней сборке One UI 8, уже указывали на то, что Samsung может отказаться от базовой и Plus моделей S26, и теперь, не оставляя места для сомнений, это подтверждает Глобальная ассоциация мобильной связи (GSMA), пишет androidpolice.com.

Для справки: в просочившейся сборке One UI 8 намекалось, что грядущая серия по-прежнему будет включать три отдельные модели, хотя это были Galaxy S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra.

Топовая модель Ultra сохраняет свое первое место, при этом Samsung выбрала еще один вариант Edge вместо модели Plus. И это несмотря на то, что Galaxy S25 Edge продавался не так хорошо, как изначально ожидала компания. Эксперты предполагали, что Samsung будет только совершенствовать Edge со временем. Удивительно, однако, отсутствие стандартной модели, пишут они.

Ожидается, что базовая модель S26 будет называться Galaxy S26 Pro, и будет ли это просто смена названия или реальное повышение характеристик, пока неизвестно. Если последнее окажется правдой, стоит ожидать более высокой стартовой цены на следующую серию. Если первое окажется правдой, пользователи, по сути, получат ту же базовую производительность, но с более премиальным названием устройства.

В первоначальном описании серии S26 от GSMA флагманская модель SM-S942 была указана просто как "Galaxy S26". Теперь, как отметили пользователи SammyPolice, появилась обновленная информация с номером модели SM-S942U1. Это тот же номер модели, что и в первоначальном описании, а суффикс U1 указывает на разблокированную версию, предназначенную для США.

Что еще важнее, в обновленной информации устройство прямо названо "Galaxy S26 Pro", что не оставляет сомнений в намерении Samsung провести ребрендинг флагманской модели начального уровня.

До выхода серии Galaxy S26 осталось еще более полугода, и планы технологического гиганта относительно серии S26 к тому времени могут измениться. Однако, учитывая постоянство утечек, Samsung, возможно, уже вовсю занимается модернизацией, подытоживают авторы.

Ранее мы писали о том, какие смартфоны первыми получат чип Snapdragon 8 Elite 2 и когда они выйдут. Ожидается, что Qualcomm анонсирует свой новый флагманский процессор в сентябре. Уже телефоны китайской компании Xiaomi первыми получат его.