Samsung більше не випускатиме базові смартфони Plus серії S: тепер це точно

Починаючи з серії Galaxy S20 2020 року, Samsung пропонує базові, Plus і Ultra моделі для всіх своїх флагманських смартфонів серії S. Однак очікується, що ця структура зміниться з виходом Galaxy S26.

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Натяки, виявлені у внутрішній збірці One UI 8, уже вказували на те, що Samsung може відмовитися від базової та Plus моделей S26, і тепер, не залишаючи місця для сумнівів, це підтверджує Глобальна асоціація мобільного зв'язку (GSMA), пише androidpolice.com.

Для довідки: у збірці One UI 8, що просочилася, натякали, що майбутня серія, як і раніше, включатиме три окремі моделі, хоча це були Galaxy S26 Pro, S26 Edge і S26 Ultra.

Топова модель Ultra зберігає своє перше місце, при цьому Samsung вибрала ще один варіант Edge замість моделі Plus. І це незважаючи на те, що Galaxy S25 Edge продавався не так добре, як спочатку очікувала компанія. Експерти припускали, що Samsung буде тільки вдосконалювати Edge з часом. Дивно, однак, відсутність стандартної моделі, пишуть вони.

Очікується, що базова модель S26 називатиметься Galaxy S26 Pro, і чи буде це просто зміна назви або реальне підвищення характеристик, поки невідомо. Якщо останнє виявиться правдою, варто очікувати більш високої стартової ціни на наступну серію. Якщо перше виявиться правдою, користувачі, по суті, отримають ту саму базову продуктивність, але з більш преміальною назвою пристрою.

У початковому описі серії S26 від GSMA флагманська модель SM-S942 була вказана просто як "Galaxy S26". Тепер, як зазначили користувачі SammyPolice, з'явилася оновлена інформація з номером моделі SM-S942U1. Це той самий номер моделі, що і в первісному описі, а суфікс U1 вказує на розблоковану версію, призначену для США.

Що ще важливіше, в оновленій інформації пристрій прямо названо "Galaxy S26 Pro", що не залишає сумнівів у намірі Samsung провести ребрендинг флагманської моделі початкового рівня.

До виходу серії Galaxy S26 залишилося ще понад півроку, і плани технологічного гіганта щодо серії S26 на той час можуть змінитися. Однак, з огляду на постійність витоків, Samsung, можливо, вже щосили займається модернізацією, підсумовують автори.

Раніше ми писали про те, які смартфони першими отримають чип Snapdragon 8 Elite 2 і коли вони вийдуть. Очікується, що Qualcomm анонсує свій новий флагманський процесор у вересні. Уже телефони китайської компанії Xiaomi першими отримають його.