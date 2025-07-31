Стало відомо, які смартфони першими отримають чип Snapdragon 8 Elite 2 і коли вони вийдуть

Очікується, що Qualcomm анонсує свій новий флагманський процесор у вересні. Уже телефони китайської компанії Xiaomi першими отримають його.

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Під час конференції, присвяченій фінансовим результатам Qualcomm, генеральний директор Кріштіану Амон розповів про розширення партнерства з Xiaomi в галузі різних пристроїв, підтвердивши, що компанія стане "першим OEM-виробником, який випустив наш наступний чип Snapdragon 8 Elite", пише techadvisor.com.

Це означає, що серія Xiaomi 16 стане першими пристроями, офіційно представленими з Elite 2. Лінійка, яка включатиме моделі 16, 16 Pro і 16 Ultra, вийде в Китаї в жовтні, а отримати підтвердження експерти зможуть на майбутньому саміті Snapdragon, який відбудеться 23-25 вересня.

Амон зазначив, що ШІ буде, як і раніше, в центрі уваги в майбутньому чипі, додавши, що спектр варіантів використання ШІ-агентів на пристроях продовжить розширюватися і змінювати мобільну індустрію.

Фінансовий директор Qualcomm Акаш Палхівала заявив, що компанія "вже співпрацює з кількома OEM-виробниками", які виявляють "величезний інтерес до цієї моделі". Це не дивно, оскільки, за повідомленнями, 8 Elite вже поставляється або анонсується в 124 моделях смартфонів, йдеться в матеріалі.

Що відомо про інші новинки Snapdragon

Ходять чутки про вихід нового чипсета Snapdragon 8, який може запропонувати флагманську продуктивність за нижчою ціною. За даними джерела Digital Chat Station, процесор під кодовим номером SM8845 може перевершити оригінальний 8 Elite, але при цьому він коштуватиме дешевше, ніж 8 Elite 2. Кажуть, що його вироблятимуть за 3-нм техпроцесом TSMC, і навіть він міститиме в собі деякі компоненти, аналогічні Elite 2.

Цей чипсет можна віднести до категорії "вбивць флагманів", і він може стати найпотужнішим чипсетом для смартфонів середнього класу, потенційно перевершують серію Pixel 10. DCS стверджує, що телефони на цьому чипі вже підтверджені для Oppo, Honor і Vivo. Деякі пристрої можуть навіть отримати акумулятори ємністю до 8000 мАг.

Одне з головних питань, яке ще належить вирішити, — як він буде називатися. На даному етапі найбільш ймовірними назвами є Snapdragon 8s Elite або Snapdragon 8 Plus.

Раніше ми писали про те, що відомо про новий чип Snapdragon 8 Elite 2. Компанія Qualcomm представить новий чип Snapdragon 8 Elite 2 на конференції Snapdragon Summit 2025 у вересні. Це на місяць раніше звичайного терміну — та й сам чип обіцяє влаштувати революцію у світі смартфонів.