Ця маленька деталь змінить смартфони назавжди: що відомо про новий чип Snapdragon 8 Elite 2

Компанія Qualcomm представить новий чип Snapdragon 8 Elite 2 на конференції Snapdragon Summit 2025 у вересні. Це на місяць раніше звичайного терміну — та й сам чіп обіцяє влаштувати революцію у світі смартфонів.

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Інсайдери вже жваво діляться інформацією про новинку, повідомляє gizmochina.com. Як відповідає видання, про Snapdragon 8 Elite 2 на даний момент відомо досить багато.

Для виробництва нового чіпа Qualcomm використовуватиме вдосконалений 3-нм техпроцес TSMC (N3P).

Технічні характеристики чипа

Snapdragon 8 Elite другого покоління буде використовувати архітектуру ARMv9 з підтримкою таких просунутих інструкцій, як SME1 і SVE2. Що стосується ядер процесора, Qualcomm, ймовірно, збереже той самий кластер ядер, що містить два основних ядра Oryon і шість продуктивних ядер Oryon.

Ще стало відомо, що пікова частота стандартної моделі 8 Elite 2 може досягати 4,6 ГГц, а версія "для Galaxy" — цілих 4,74 ГГц (якраз її Samsung і буде використовувати в новій серії Galaxy S26 на початку наступного року). Це значний крок вперед порівняно з 4,32 ГГц у Snapdragon 8 Elite. А в поєднанні ще й з підвищенням продуктивності процесора Oryon третього покоління інновації забезпечать істотне зростання продуктивності майбутнього флагмана.

Snapdragon 8 Elite 2 буде оснащений оновленим графічним процесором Adreno 840 з приростом продуктивності приблизно на 30%. Цей графічний процесор працюватиме на частоті до 1,2 ГГц і, можливо, отримає збільшений з 12 до 16 МБ об'єм незалежного кешу (імовірно, GMEM) для прискорення рендерингу графіки. Також може з'явитися підтримка пам'яті LPDDR5X/LPDDR6.

Результати тестування нового чипа

Хоча витоків результатів бенчмарків поки не було, своїми результатами поділилося авторитетне джерело Digital Chat Station. За його інформацією, наступний флагманський SoC від Qualcomm досягне показника в одноядерному режимі понад 4000 балів, а в багатоядерному — понад 11 000 балів. Для порівняння, попередня модифікація Snapdragon 8 Elite набирала близько 3100 і 9800 балів в одноядерному і багатоядерному тестах відповідно.

До слова, не тільки Qualcomm готується до прем'єри. Її найбільший конкурент — компанія MediaTek — теж прискорює терміни і збирається вже у вересні представити свій чіп Dimensity 9500.

Раніше стало відомо, що смартфони Samsung отримають унікальний чіп, який все змінить. Йшлося про те, що Qualcomm може використовувати передовий 2-нм вузол Samsung Foundry для чипсета Snapdragon 8 Elite 2.

Також повідомлялося, що завдяки новому чипу Snapdragon 8 Elite Gen 2 смартфони з Android стануть набагато потужнішими.