Эта маленькая деталь изменит смартфоны навсегда: что известно о новом чипе Snapdragon 8 Elite 2

Компания Qualcomm представит новый чип Snapdragon 8 Elite 2 на конференции Snapdragon Summit 2025 в сентябре. Это на месяц раньше обычного срока – да и сам чип обещает устроить революцию в мире смартфонов.

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Инсайдеры уже оживленно делятся информацией о новинке, сообщает gizmochina.com. Как отвечает издание, про Snapdragon 8 Elite 2 на данный момент известно довольно много.

Для производства нового чипа Qualcomm будет использовать усовершенствованный 3-нм техпроцесс TSMC (N3P).

Технические характеристики чипа

Snapdragon 8 Elite второго поколения будет использовать архитектуру ARMv9 с поддержкой таких продвинутых инструкций, как SME1 и SVE2. Что касается ядер процессора, Qualcomm, вероятно, сохранит тот же кластер ядер, включающий два основных ядра Oryon и шесть производительных ядер Oryon.

Еще стало известно, что пиковая частота стандартной модели 8 Elite 2 может достигать 4,6 ГГц, а версия «для Galaxy» — целых 4,74 ГГц (как раз ее Samsung и будет использовать в новой серии Galaxy S26 в начале следующего года). Это значительный шаг вперед по сравнению с 4,32 ГГц у Snapdragon 8 Elite. А в сочетании еще и с повышением производительности процессора Oryon третьего поколения инновации обеспечат существенный рост производительности будущего флагмана.

Snapdragon 8 Elite 2 будет оснащен обновленным графическим процессором Adreno 840 с приростом производительности примерно на 30%. Этот графический процессор будет работать на частоте до 1,2 ГГц и, возможно, получит увеличенный с 12 до 16 МБ объем независимого кэша (вероятно, GMEM) для ускорения рендеринга графики. Также может появиться поддержка памяти LPDDR5X/LPDDR6.

Результаты тестирования нового чипа

Хотя утечек результатов бенчмарков пока не было, своими результатами поделился авторитетный источник Digital Chat Station. По его информации, следующий флагманский SoC от Qualcomm достигнет показателя в одноядерном режиме более 4000 баллов, а в многоядерном — более 11 000 баллов. Для сравнения, предыдущая модификация Snapdragon 8 Elite набирала около 3100 и 9800 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

К слову, не только Qualcomm готовится к премьере. Ее крупнейший конкурент – компания MediaTek – тоже ускоряет сроки и собирается уже в сентябре представить свой чип Dimensity 9500.

Ранее стадо известно, что смартфоны Samsung получат уникальный чип, который все изменит. Речь шла о том, что Qualcomm может использовать передовой 2-нм узел Samsung Foundry для чипсета Snapdragon 8 Elite 2.

Также сообщалось, что благодаря новому чипу Snapdragon 8 Elite Gen 2 смартфоны с Android станут гораздо мощнее.