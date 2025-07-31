Стало известно, какие смартфоны первыми получат чип Snapdragon 8 Elite 2 и когда они выйдут

Ожидается, что Qualcomm анонсирует свой новый флагманский процессор в сентябре. Уже телефоны китайской компании Xiaomi первыми получат его.

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Во время конференции, посвященной финансовым результатам Qualcomm, генеральный директор Криштиану Амон рассказал о расширении партнерства с Xiaomi в области различных устройств, подтвердив, что компания станет "первым OEM-производителем, выпустившим наш следующий чип Snapdragon 8 Elite", пишет techadvisor.com.

Это означает, что серия Xiaomi 16 станет первыми устройствами, официально представленными с Elite 2. Линейка, которая будет включать модели 16, 16 Pro и 16 Ultra, выйдет в Китае в октябре, а получить подтверждение эксперты смогут на предстоящем саммите Snapdragon, который пройдет 23–25 сентября.

Амон отметил, что ИИ будет по-прежнему в центре внимания в будущем чипе, добавив, что спектр вариантов использования ИИ-агентов на устройствах продолжит расширяться и менять мобильную индустрию.

Финансовый директор Qualcomm Акаш Палхивала заявил, что компания "уже сотрудничает с несколькими OEM-производителями", проявляющими "огромный интерес к этой модели". Это неудивительно, поскольку, по сообщениям, 8 Elite уже поставляется или анонсируется в 124 моделях смартфонов, говорится в материале.

Что известно о других новинках Snapdragon

Ходят слухи о выходе нового чипсета Snapdragon 8, который может предложить флагманскую производительность по более низкой цене. По данным источника Digital Chat Station, процессор под кодовым номером SM8845 может превзойти оригинальный 8 Elite, но при этом он будет стоить дешевле, чем 8 Elite 2. Говорят, что он будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC, и даже будет включать в себя некоторые компоненты, аналогичные Elite 2.

Этот чипсет можно отнести к категории "убийц флагманов", и он может стать самым мощным чипсетом для смартфонов среднего класса, потенциально превосходящих серию Pixel 10. DCS утверждает, что телефоны на этом чипе уже подтверждены для Oppo, Honor и Vivo. Некоторые устройства могут даже получить аккумуляторы емкостью до 8000 мАч.

Один из главных вопросов, который еще предстоит решить, — как он будет называться. На данном этапе наиболее вероятными названиями являются Snapdragon 8s Elite или Snapdragon 8 Plus.

Ранее мы писали о том, что известно о новом чипе Snapdragon 8 Elite 2. Компания Qualcomm представит новый чип Snapdragon 8 Elite 2 на конференции Snapdragon Summit 2025 в сентябре. Это на месяц раньше обычного срока – да и сам чип обещает устроить революцию в мире смартфонов.