Новый Samsung Galaxy наконец-то показался в сети: когда ждать официальную премьеру

Тройной складной смартфон Samsung уже не раз описывался в инсайдерских утечках, но увидеть его настоящий дизайн до сих пор не удавалось. И вот наконец, за считанные дни до официальной презентации, появились первые рендерные изображения.

Предполагается, что Galaxy Z TriFold будет представлен 31 октября 2025 года, пишет androidpolice.com. Опубликованные в соцсети Х изображения показывают внешний дисплей нового складного смартфона Samsung и его внутренний складной экран.

Правда, разрешение у рендера низкое, и такое изображение вряд ли отображает все нюансы. Однако можно сказать с большой долей уверенности, что тройной смартфон будет похож на модель Z Fold, хотя и с одной дополнительной складной панелью.

Как и в случае с Galaxy Z Fold 7, новый Samsung будет использовать отверстие для камеры во внутреннем складном дисплее. Причем камера будет располагаться не посередине, а в верхней центральной части левой панели.

Характеристики Z TriFold тоже, как ожидается, будут схожими с Z Fold 7. В частности, это будут чипсет Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти и основная камера на 200 Мп. Дополнительные камеры также должны быть аналогичны Fold 7: 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Правда, география новинки, скорее всего, ограничится Азией и Ближним Востоком. Будет выпущено всего около 50 тысяч экземпляров Galaxy Z TriFold, и продаваться они будут в Южной Корее, Китае, Сингапуре, Тайване и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Samsung выпустит гаджет с полностью новым форм-фактором. Речь шла как раз о первом смартфоне с тройным складным экраном под названием Galaxy Z TriFold.

Также стало известно, что новый смартфон Samsung Galaxy S26 Edge может удивить пользователей неожиданно емкой батареей. Но выхода новой линейки придется ждать до 2026 года.