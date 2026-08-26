Перші реальні зображення Xiaomi 18 Fold: як виглядає новий складаний флагман (фото)

Користувачі мережі опублікували фотографії складаного смартфона Xiaomi 18 Fold, офіційна презентація якого відбудеться у вересні 2026 року.

Смартфон, зображений на оприлюднених фото, дуже схожий на модель, нещодавно помічену у руках генерального директора Xiaomi Лея Цзюня. Подвійний корпус вказує на те, що це може бути Xiaomi 18 Fold, пише портал Fast Technology.

Якщо це припущення правдиве, то Xiaomi 18 Fold матиме широкий корпус з горизонтальним модулем камери зверху, що містить три об'єктиви та світлодіодний спалах.

Xiaomi 18 Fold Фото: Fast Technology Xiaomi 18 Fold в руці Лея Цзюня Фото: Fast Technology

У складеному вигляді корпус Xiaomi 18 Fold має гострі кути з боку шарніру, тоді як протилежна сторона більш заокруглена. На фото смартфон представлений у тому ж бордовому кольорі, який Redmi обрала для K100 Pro Max.

Важливо

Який флагман Android кращий: експерт порівняняв Vivo X300e та Xiaomi 17T Pro (фото)

Раніше Xiaomi також підтвердила, що це буде перший смартфон, який використовуватиме власний флагманський процесор компанії XRING O3. Він набрав 5,22 мільйона балів на AnTuTu, ставши першим флагманським однокристальним чипсетом, який подолав позначку в 5 мільйонів.

Відео дня

За графічну продуктивність відповідатиме новий графічний процесор G2-Ultra NX, який також є першим для Xiaomi. Компанія стверджує, що він забезпечує збільшення графічної продуктивності на 85%, споживаючи при цьому на 64% менше енергії.

Рендер Xiaomi 18 Fold Фото: Fast Technology

Нагадаємо, в мережі з’явились рендери майбутнього флагмана Samsung Galaxy S27 Ultra, які вказують на оновлений дизайн камери.

Фокус також повідомляв, що Poco офіційно підтвердила глобальний запуск серії F9, що включає смартфони Poco F9 Pro та F9 Ultra.