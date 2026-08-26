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Оновлена камера та нова ціна: Samsung Galaxy S27 Ultra розсекречений до анонсу (фото)

Камера Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra (фото ілюстративне) | Фото: Скриншот

Смартфони Samsung мали практично незмінний дизайн камери протягом багатьох років, проте майбутній флагман Galaxy S27 Ultra може стати виключенням.

Свіжі CAD-рендери Samsung Galaxy S27 Ultra з нетиповим модулем камери оприлюднив портал Android Headlines з посиланням на дані, надані інсадерами.

Рендери показують смартфон з усіх боків, включаючи передню, задню та бічні частини. Galaxy S27 Ultra здебільшого зберігає класичний дизайн флагмана Samsung проте модуль камери суттєво відрізняється.

Samsung Galaxy S26 Ultra та Galaxy S27 Ultra
Galaxy S26 Ultra та Galaxy S27 Ultra
Фото: OnLeaks

Судячи з оприлюднених зображень, Samsung відмовилась від свого фірмового вертикального острова камер з круглими об’єктами на користь широкого квадратного модуля, що нагадує Apple iPhone 17 Pro та Pro Max.

Модуль камери включає два круглі вирізи ліворуч та однин у формі таблетки, який також має світлодіод. Схоже, флагман Samsung позбувся 3-кратного телеоб'єктива. На думку експертів, такий дизайн дає більше місця для більших камер, більше місця для охолодження, а також відкриває можливість для належної підтримки магнітної зарядки.

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Рендери Samsung Galaxy S27 Ultra
Рендери Galaxy S27 Ultra
Фото: OnLeaks
Рендери Samsung Galaxy S27 Ultra
Рендери Galaxy S27 Ultra
Фото: OnLeaks
Рендери Samsung Galaxy S27 Ultra
Рендери Galaxy S27 Ultra
Фото: OnLeaks
Рендери Samsung Galaxy S27 Ultra
Рендери Samsung Galaxy S27 Ultra
Рендери Samsung Galaxy S27 Ultra

Що стосується габаритів, вони становлять близько 163,7 x 78,2 x 8 мм, що майже не відрізняється від торішньої моделі. Рендери також свідчать, що Galaxy S27 Ultra збереже слот для S Pen, якого не буде у Galaxy S27 Pro. Це приблизні дані, і офіційні розміри та деталі можуть відрізнятися.

Інші характеристики Samsung Galaxy S27 Ultra

За чутками, Galaxy S27 Ultra може використовувати найновіший флагманський процесор Qualcomm, а на деяких ринках — Exynos 2700. Інсайдери також очікують на 6,9-дюймовий дисплей, збільшений акумулятор ємністю близько 5700 мАг та підтримку S Pen.

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Для основної камери Samsung, ймовірно, використовуватиме сенсор ISOCELL HIP6 розміром 1/1,3 дюйма. Для надширококутного об'єктива Galaxy S27 Ultra може отримати 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX855.

Оскільки ціна Galaxy S26 Ultra вже зросла на 100 доларів цього року, експерти очікують чергову хвилю подорожчання смартфонів Samsung. З огляду на це, Galaxy S27 Ultra може коштувати ще на 100 доларів дорожче, досягнувши 1399 доларів.

Нагадаємо, Honor офіційно анонсувала новий ультрабюджетний смартфон Play20A з додатковим дисплеєм на задній панелі.

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