Оновлена камера та нова ціна: Samsung Galaxy S27 Ultra розсекречений до анонсу (фото)

Смартфони Samsung мали практично незмінний дизайн камери протягом багатьох років, проте майбутній флагман Galaxy S27 Ultra може стати виключенням.

Свіжі CAD-рендери Samsung Galaxy S27 Ultra з нетиповим модулем камери оприлюднив портал Android Headlines з посиланням на дані, надані інсадерами.

Рендери показують смартфон з усіх боків, включаючи передню, задню та бічні частини. Galaxy S27 Ultra здебільшого зберігає класичний дизайн флагмана Samsung проте модуль камери суттєво відрізняється.

Galaxy S26 Ultra та Galaxy S27 Ultra Фото: OnLeaks

Судячи з оприлюднених зображень, Samsung відмовилась від свого фірмового вертикального острова камер з круглими об’єктами на користь широкого квадратного модуля, що нагадує Apple iPhone 17 Pro та Pro Max.

Модуль камери включає два круглі вирізи ліворуч та однин у формі таблетки, який також має світлодіод. Схоже, флагман Samsung позбувся 3-кратного телеоб'єктива. На думку експертів, такий дизайн дає більше місця для більших камер, більше місця для охолодження, а також відкриває можливість для належної підтримки магнітної зарядки.

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Рендери Galaxy S27 Ultra Фото: OnLeaks Рендери Galaxy S27 Ultra Фото: OnLeaks Рендери Galaxy S27 Ultra Фото: OnLeaks

Що стосується габаритів, вони становлять близько 163,7 x 78,2 x 8 мм, що майже не відрізняється від торішньої моделі. Рендери також свідчать, що Galaxy S27 Ultra збереже слот для S Pen, якого не буде у Galaxy S27 Pro. Це приблизні дані, і офіційні розміри та деталі можуть відрізнятися.

Інші характеристики Samsung Galaxy S27 Ultra

За чутками, Galaxy S27 Ultra може використовувати найновіший флагманський процесор Qualcomm, а на деяких ринках — Exynos 2700. Інсайдери також очікують на 6,9-дюймовий дисплей, збільшений акумулятор ємністю близько 5700 мАг та підтримку S Pen.

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Для основної камери Samsung, ймовірно, використовуватиме сенсор ISOCELL HIP6 розміром 1/1,3 дюйма. Для надширококутного об'єктива Galaxy S27 Ultra може отримати 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX855.

Оскільки ціна Galaxy S26 Ultra вже зросла на 100 доларів цього року, експерти очікують чергову хвилю подорожчання смартфонів Samsung. З огляду на це, Galaxy S27 Ultra може коштувати ще на 100 доларів дорожче, досягнувши 1399 доларів.

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