Обновленная камера и новая цена: Samsung Galaxy S27 Ultra рассекречен до анонса (фото)

Смартфоны Samsung на протяжении многих лет отличались практически неизменным дизайном камеры, однако будущий флагман Galaxy S27 Ultra может стать исключением.

Новые CAD-рендеры Samsung Galaxy S27 Ultra с нетипичным модулем камеры опубликовал портал Android Headlines со ссылкой на данные, предоставленные инсайдерами.

Рендеры демонстрируют смартфон со всех сторон, включая переднюю, заднюю и боковые части. Galaxy S27 Ultra в основном сохраняет классический дизайн флагмана Samsung, однако модуль камеры существенно отличается.

Galaxy S26 Ultra и Galaxy S27 Ultra Фото: OnLeaks

Судя по опубликованным изображениям, Samsung отказалась от своего фирменного вертикального блока камер с круглыми объективами в пользу широкого квадратного модуля, напоминающего Apple iPhone 17 Pro и Pro Max.

Модуль камеры включает два круглых отверстия слева и одно в форме таблетки, в котором также находится светодиод. Похоже, флагман Samsung лишился 3-кратного телеобъектива. По мнению экспертов, такой дизайн оставляет больше места для более крупных камер, обеспечивает лучшую вентиляцию, а также открывает возможность для надлежащей поддержки магнитной зарядки.

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Рендеры Galaxy S27 Ultra Фото: OnLeaks Рендеры Galaxy S27 Ultra Фото: OnLeaks Рендеры Galaxy S27 Ultra Фото: OnLeaks

Что касается габаритов, они составляют около 163,7 x 78,2 x 8 мм, что практически не отличается от прошлогодней модели. Рендеры также показывают, что Galaxy S27 Ultra сохранит слот для S Pen, которого не будет у Galaxy S27 Pro. Это приблизительные данные, и официальные размеры и детали могут отличаться.

Другие характеристики Samsung Galaxy S27 Ultra

По слухам, в Galaxy S27 Ultra может быть установлен новейший флагманский процессор Qualcomm, а на некоторых рынках — Exynos 2700. Инсайдеры также ожидают появления 6,9-дюймового дисплея, увеличенного аккумулятора емкостью около 5700 мАч и поддержки S Pen.

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В качестве основной камеры Samsung, вероятно, будет использовать сенсор ISOCELL HIP6 размером 1/1,3 дюйма. Для сверхширокоугольного объектива Galaxy S27 Ultra может быть установлен 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX855.

Поскольку цена на Galaxy S26 Ultra в этом году уже выросла на 100 долларов, эксперты ожидают очередной волны подорожания смартфонов Samsung. Учитывая это, Galaxy S27 Ultra может стоить ещё на 100 долларов дороже и достичь отметки в 1399 долларов.

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