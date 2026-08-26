Первые реальные снимки Xiaomi 18 Fold: как выглядит новый складной флагман (фото)
Пользователи сети опубликовали фотографии складного смартфона Xiaomi 18 Fold, официальная презентация которого состоится в сентябре 2026 года.
Смартфон, запечатленный на опубликованных фотографиях, очень похож на модель, которую недавно заметили в руках генерального директора Xiaomi Лэя Цзюня. Двойной корпус указывает на то, что это может быть Xiaomi 18 Fold, пишет портал Fast Technology.
Если это предположение верно, то Xiaomi 18 Fold будет иметь широкий корпус с горизонтальным модулем камеры в верхней части, содержащим три объектива и светодиодную вспышку.
В сложенном виде корпус Xiaomi 18 Fold имеет острые углы со стороны шарнира, тогда как противоположная сторона более закругленная. На фото смартфон представлен в том же бордовом цвете, который Redmi выбрала для K100 Pro Max.
Ранее Xiaomi также подтвердила, что это будет первый смартфон, в котором будет использоваться собственный флагманский процессор компании XRING O3. Он набрал 5,22 миллиона баллов в AnTuTu, став первым флагманским однокристальным чипсетом, преодолевшим отметку в 5 миллионов.
За графическую производительность будет отвечать новый графический процессор G2-Ultra NX, который также станет первым для Xiaomi. Компания утверждает, что он обеспечивает повышение графической производительности на 85%, потребляя при этом на 64% меньше энергии.
Напомним, в сети появились рендеры будущего флагмана Samsung Galaxy S27 Ultra, которые свидетельствуют об обновленном дизайне камеры.
Фокус также сообщал, что Poco официально подтвердила глобальный запуск серии F9, в которую входят смартфоны Poco F9 Pro и F9 Ultra.