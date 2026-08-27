Новий флагман Samsung вже близько: як виглядатиме та скільки коштуватиме Galaxy S27 (фото)

Компанія Samsung незабаром представить лінійку смартфонів Galaxy S27. Деталі про базовий флагман S27 вже просочились у мережу.

Рендери майбутнього смартфона Samsung Galaxy S27, створені в CAD, оприлюднив портал Android Headlines.

Дизайн Samsung Galaxy S27

Samsung Galaxy S26 та Samsung Galaxy S27 Фото: Android Headlines

На відміну від Galaxy S27 Ultra, звичайний Galaxy S27, схоже, збереже класичний дизайн камери Samsung з трьома об’єктивами, розташованими вертикально. Завдяки цьому Galaxy S27 виглядає разюче схожим на Galaxy S26.

Повідомляється, що габарити Galaxy S27 становлять 149,75 x 71,88 x 7,25 мм. Це робить його трохи більшим за Galaxy S26. При цьому кажуть, що Galaxy S27 зберіг 6,3-дюймовий розмір екрана свого попередника.

На рендерах Galaxy S27 зображений у фіолетовому кольорі, однак варто враховувати, що Samsung офіційно не підтвердила кольори своїх майбутніх флагманів.

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Рендер Samsung Galaxy S27 Фото: Android Headlines Рендер Samsung Galaxy S27 Фото: Android Headlines Рендер Samsung Galaxy S27 Фото: Android Headlines

Технічні характеристики Samsung Galaxy S27

За даними інсайдерів, Galaxy S27 може використовувати процесор Exynos 2700 у поєднані з 12 ГБ оперативної пам'яті. Початковий об’єм внутрішньої пам’яті, ймовірно, складе 256 ГБ.

Також повідомляється, що Samsung тестує нову основну камеру для Galaxy S27. За чутками, компанія може використати сенсор Sony, відмовившись від власного ISOCELL. У такому разі це стане першою зміною камери в базовій моделі Galaxy S за понад п'ять років.

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Що стосується акумулятора, витоки вказують на кремнієво-вуглецеву батарею ємністю до 4900 мАг. Це на 14% більше, ніж у Galaxy S26.

З огляду на кризу оперативної пам’яті, експерти прогнозують подорожчання флагманів Samsung. Очікується, що ціна Galaxy S27 зросте на 100 доларів, сягнувши 999 доларів, проте це не підтверджено.

Нагадаємо, Xiaomi представила смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G з акумулятором ємністю 10 000 мАг.

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