Новый флагман Samsung уже близко: как будет выглядеть и сколько будет стоить Galaxy S27 (фото)

Компания Samsung в скором времени представит линейку смартфонов Galaxy S27. Подробности о базовой модели флагмана S27 уже просочились в сеть.

Рендеры будущего смартфона Samsung Galaxy S27, созданные в CAD, опубликовал портал Android Headlines.

Дизайн Samsung Galaxy S27

Samsung Galaxy S26 и Samsung Galaxy S27 Фото: Android Headlines

В отличие от Galaxy S27 Ultra, обычный Galaxy S27, судя по всему, сохранит классический дизайн камеры Samsung с тремя объективами, расположенными вертикально. Благодаря этому Galaxy S27 выглядит поразительно похожим на Galaxy S26.

Сообщается, что габариты Galaxy S27 составляют 149,75 x 71,88 x 7,25 мм. Это делает его немного больше, чем Galaxy S26. При этом говорят, что Galaxy S27 сохранил 6,3-дюймовый размер экрана своего предшественника.

На рендерах Galaxy S27 изображен в фиолетовом цвете, однако следует учитывать, что Samsung официально не подтвердила цветовую гамму своих будущих флагманов.

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Рендер Samsung Galaxy S27 Фото: Android Headlines Рендер Samsung Galaxy S27 Фото: Android Headlines Рендер Samsung Galaxy S27 Фото: Android Headlines

Технические характеристики Samsung Galaxy S27

По данным инсайдеров, в Galaxy S27 может быть установлен процессор Exynos 2700 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Базовый объем встроенной памяти, вероятно, составит 256 ГБ.

Также сообщается, что Samsung тестирует новую основную камеру для Galaxy S27. По слухам, компания может использовать сенсор Sony, отказавшись от собственного ISOCELL. В таком случае это станет первым изменением камеры в базовой модели Galaxy S за более чем пять лет.

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Что касается аккумулятора, то, судя по утечкам, речь идет о кремниево-углеродной батарее емкостью до 4900 мАч. Это на 14 % больше, чем у Galaxy S26.

Учитывая кризис на рынке оперативной памяти, эксперты прогнозируют подорожание флагманских моделей Samsung. Ожидается, что цена Galaxy S27 вырастет на 100 долларов и достигнет 999 долларов, однако эта информация не подтверждена.

Напомним, что компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G с аккумулятором емкостью 10 000 мАч.

Фокус также сообщал, что Vivo в скором времени представит новый флагманский смартфон Vivo X500 Pro Max.