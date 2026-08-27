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Первый смартфон Xiaomi с батареей 10 000 мАч: представлен Redmi Note 17 Pro Max 5G (фото)

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G
Redmi Note 17 Pro Max 5G | Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G. Это первый телефон Xiaomi с аккумулятором емкостью 10 000 мАч.

Ожидается, что Redmi Note 17 Pro Max 5G начнёт поступать на мировые рынки уже в сентябре 2026 года. В настоящее время смартфон появился на официальном сайте Xiaomi в Японии.

Аккумулятор Redmi Note 17 Pro Max 5G

Аккумулятор Redmi Note 17 Pro Max 5G
Redmi Note 17 Pro Max 5G
Фото: Xiaomi

Ключевой особенностью Redmi Note 17 Pro Max 5G стал аккумулятор емкостью 10 000 мАч, изготовленный по кремний-углеродной технологии. По данным Xiaomi, он обеспечивает до трёх дней обычного использования и поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Xiaomi также утверждает, что аккумулятор сохраняет более 80 % своей ёмкости после 1600 циклов зарядки. Это соответствует примерно шести годам использования. Смартфон также может заряжать другие гаджеты с помощью проводной обратной зарядки мощностью до 27 Вт.

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Другие характеристики Redmi Note 17 Pro Max 5G

Цвета смартфона Redmi Note 17 Pro Max 5G
Цвета Redmi Note 17 Pro Max 5G
Фото: Xiaomi

Redmi Note 17 Pro Max 5G оснащён 6,83-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K, пиковой яркостью до 3500 нит, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 3200 Гц. Он также имеет сертификат TÜV Rheinland для режимов низкого уровня синего света и без мерцания. Стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 должно выдерживать падения с высоты до 3 метров.

Новинка работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5. Программное обеспечение основано на HyperOS 3 с функциями искусственного интеллекта, которое будет получать обновления в течение четырёх лет и патчи безопасности в течение шести лет. Объём оперативной памяти можно расширить до 16 ГБ.

Redmi Note 17 Pro Max 5G в цвете Cloud Blush
Redmi Note 17 Pro Max 5G цвета "Cloud Blush"

Для съемки фото и видео Redmi Note 17 Pro Max 5G использует 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения, а также 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру на задней панели. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП.

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Еще одним преимуществом Redmi Note 17 Pro Max 5G оказался прочный корпус. Смартфон имеет степени защиты IP66 и IP68, а также прошел 72-часовые подводные испытания на глубине 2 метра, подтвержденные TÜV SÜD. Более того, доступен даже специальный режим для съемки под водой.

Redmi Note 17 Pro Max 5G доступен в чёрном и фиолетовом цветах. Также имеется вариант Cloud Blush, в котором используется фотохромная технология, благодаря которой цвет меняется с белого на розово-оранжевый под воздействием солнечного света. Черная и фиолетовая версии имеют размеры примерно 78,27 x 163,44 x 8,65 мм, а версия Cloud Blush отличается толщиной 8,57 мм.

Redmi Note 17 Pro Max 5G под водой
Redmi Note 17 Pro Max 5G
Фото: Xiaomi

Цена Redmi Note 17 Pro Max 5G:

  • 8 ГБ/256 ГБ — около 502 долларов (22 380 грн).
  • 8 ГБ/512 ГБ — около 628 долларов (27 990 грн).

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