Недорогой, но надежный смартфон: раскрыта дата выхода Tecno Spark Go 3 Pro (фото)

Компания Tecno готовится представить бюджетный смартфон Spark Go 3 Pro, который дополнит ранее выпущенную базовую модель Spark Go 3.

Tecno Spark Go 3 Pro выйдет в Индии 28 августа. Смартфон уже проходит тестирование в реальных условиях, о чем свидетельствуют фото, опубликованные инсайдером Дебаяном Роем в социальной сети X.

Сообщается, что Tecno Spark Go 3 Pro получил рейтинг защиты IP69, а значит, будет обладать более высоким уровнем защиты от пыли и воды, чем Spark Go 3. На опубликованных изображениях видно, как телефон проходит различные испытания перед выходом.

Обзор Tecno Spark Go 3 Pro Обзор Tecno Spark Go 3 Pro Обзор Tecno Spark Go 3 Pro Обзор Tecno Spark Go 3 Pro

Утечка также показывает, что Tecno Spark Go 3 Pro будет доступен в темно-красном цвете. На задней панели можно заметить массивный прямоугольный модуль камеры с одним сенсором и светодиодной вспышкой.

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Как отмечает Gadgets360, Tecno Spark Go 3 Pro ранее был замечен в базах данных сертификации EEC и TUV. По данным TUV, он будет оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч.

Цена Tecno Spark Go 3 Pro пока не разглашается. Известно лишь, что стандартная версия Tecno Spark Go 3 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти стоит 99 долларов (около 4 410 грн).

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