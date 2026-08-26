Недорогий, але надійний смартофон: розкрита дата запуску Tecno Spark Go 3 Pro (фото)

Компанія Tecno готується представити бюджетний смартфон Spark Go 3 Pro, який доповнить раніше випущену базову модель Spark Go 3.

Tecno Spark Go 3 Pro вийде в Індії 28 серпня. Смартфон вже тестується в реальних умовах, про що свідчать фото, оприлюднені інсайдером Дебаяном Роєм у соцмережі X.

Повідомляється, що Tecno Spark Go 3 Pro отримав рейтинг захисту IP69, а отже матиме кращий рівень захисту від пилу та води, ніж у Spark Go 3. На опублікованих зображеннях видно, як телефон проходить різні випробування перед своїм дебютом.

Тестування Tecno Spark Go 3 Pro Тестування Tecno Spark Go 3 Pro Тестування Tecno Spark Go 3 Pro Тестування Tecno Spark Go 3 Pro

Витік також розкриває, що Tecno Spark Go 3 Pro буде доступний у темно-червоному кольорі. На задній панелі можна помітити масивний прямокутний модуль камери з одним сенсором та світлодіодним спалахом.

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Як зазначає Gadgets360, Tecno Spark Go 3 Pro раніше був помічений у базах даних сертифікації EEC та TUV. За даними TUV, він отримає акумулятор ємністю 5100 мАг.

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Ціна Tecno Spark Go 3 Pro поки не розголошується. Відомо лише, що стандартний Tecno Spark Go 3 з 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті коштує 99 доларів (близько 4 410 грн).

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