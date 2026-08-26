Битва камер Pixel 11 Pro XL та iPhone 17 Pro Max: що показало тестування (фото)

Компанія Google нещодавно випустила Pixel 11 Pro XL, який отримав деякі суттєві покращення системи камер. Новинка Google Pixel традиційно протистоїть флагману Apple iPhone 17 Pro Max.

Оглядач гаджетів Віктор Христов порівняв можливості камер Pixel 11 Pro XL та iPhone 17 Pro Max, як на папері, так і в ході реального тестування. Приклади фото з обох пристроїв опублікував портал PhoneArena.

В апаратному забезпеченні Pixel 11 Pro XL має одну суттєву перевагу над та iPhone 17 Pro Max — оновлену ​​телеоб'єктивну камеру. Телеоб’єктив Google тепер оснащений майже на 70% більшим сенсором.

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Інші характеристики камер iPhone 17 Pro Max та Pixel 11 Pro XL досить схожі. Обидва смартфони використовують сенсор 1/1,3 дюйма для основної камери, тоді як надширококутна камера в обох оснащена набагато меншим сенсором 1/2,55 дюйма. Також варто зазначити, що Pixel 11 Pro XL може робити фотографії зі 120-кратним збільшенням, тоді як iPhone 17 Pro Max обмежений 40-кратним зумом.

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Камери Pixel 11 Pro XL

Основна камера:

роздільна здатність — 50 МП (OIS, PDAF);

розмір діафрагми — F1.7;

розмір сенсора — 1/1.3 дюйма.

Фото на основну камеру Pixel 11 Pro XL Фото на основну камеру Pixel 11 Pro XL Фото на основну камеру Pixel 11 Pro XL Фото на основну камеру Pixel 11 Pro XL Фото на основну камеру Pixel 11 Pro XL Фото на основну камеру Pixel 11 Pro XL

Друга камера:

роздільна здатність — 48 МП (надширококутна);

розмір діафрагми — F1.7

розмір сенсора — 1/2.51 дюйма.

Фото на ультраширококутну камеру Pixel 11 Pro XL Фото на ультраширококутну камеру Pixel 11 Pro XL Фото на ультраширококутну камеру Pixel 11 Pro XL Фото на ультраширококутну камеру Pixel 11 Pro XL

Третя камера:

роздільна здатність — 48 МП (телеоб'єктив, перископ);

оптичний зум — 5.0x;

розмір діафрагми — F2.8;

розмір сенсора — 1/1.95 дюйма.

Фото із зумом на Pixel 11 Pro XL Фото із зумом на Pixel 11 Pro XL Фото із зумом на Pixel 11 Pro XL Фото із зумом на Pixel 11 Pro XL Фото із зумом на Pixel 11 Pro XL

Фронтальна камера:

роздільна здатність — 42 МП (PDAF).

Селфі на Pixel 11 Pro XL Фото: PhoneArena

Камери iPhone 17 Pro Max

Основна камера:

роздільна здатність — 48 МП (оптична стабілізація зображення зі зсувом сенсора, PDAF)

діафрагма — F1.8;

фокусна відстань: 24 мм

розмір сенсора — 1/1.28 дюйма;

розмір пікселя — 1.22 мкм.

Фото на основну камеру iPhone 17 Pro Max Фото на основну камеру iPhone 17 Pro Max Фото на основну камеру iPhone 17 Pro Max Фото на основну камеру iPhone 17 Pro Max Фото на основну камеру iPhone 17 Pro Max Фото на основну камеру iPhone 17 Pro Max

Друга камера:

роздільна здатність — 48 МП (надширококутний, оптична стабілізація зображення зі зсувом сенсора);

розмір діафрагми — F2.2;

фокусна відстань — 13 мм;

розмір сенсора — 1/2.55 дюйма;

розмір пікселя — 0.7 мкм.

Фото на ультраширококутну камеру iPhone 17 Pro Max Фото на ультраширококутну камеру iPhone 17 Pro Max Фото на ультраширококутну камеру iPhone 17 Pro Max Фото на ультраширококутну камеру iPhone 17 Pro Max

Третя камера:

роздільна здатність — 48 МП (телеоб'єктив, перископ, оптична стабілізація зображення, PDAF);

оптичний зум — 4.0x;

розмір діафрагми — F2.8;

фокусна відстань — 100 мм;

розмір сенсора — 1/2.55 дюйма;

розмір пікселя — 0.7 мкм.

Фото із зумом на iPhone 17 Pro Max Фото із зумом на iPhone 17 Pro Max Фото із зумом на iPhone 17 Pro Max Фото із зумом на iPhone 17 Pro Max

Фронтальна камера:

роздільна здатність — 18 МП (часопрольотна камера (ToF), автофокус, HDR).

Селфі на iPhone 17 Pro Max Фото: PhoneArena

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