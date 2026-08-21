Офіційно анонсована Insta360 Luna Pro: компактна камера для вертикального контенту (фото)

Компанія Insta360 анонсувала нову камеру під назвою Luna Pro, яка позиціонується як перша в галузі вертикальна модель зі стабілізатором 4K.

Insta360 Luna Pro отримала 1-дюймовий сенсор замість другого об'єктива, притаманного раніше випущеній Insta360 Luna Ultra. Деталі про новинку розкрив портал Gizmochina.

Нова камера використовує сенсор Sony для зйомки відео 4K зі швидкістю 30 кадрів/с з тривалістю кадру 9:16. Вона також має відстеження на базі ШІ та триосьову стабілізацію, що допомагає правильно кадрувати об'єкти під час вертикальної зйомки.

Insta360 Luna Pro Фото: Insta360

Insta360 стверджує, що Luna Pro знімає відео у форматі 8K, зберігаючи роздільну здатність 4K, коли камера повертається вертикально. Це важливо, оскільки більшість камер зі стабілізатором втрачають роздільну здатність у момент зміни орієнтації.

Відео дня

Insta360 Luna Pro пропонує шість кінематографічних фільтрів та три пресети Leica — Chrome, Natural та Vivid. Є можливість поділитися своїми налаштуваннями кольору за допомогою QR-коду. Вбудований датчик колірної температури також вимірює навколишнє освітлення та автоматично регулює баланс білого. Для роботи з різними відтінками шкіри розробники додали алгоритм штучного інтелекту.

Insta360 Luna Pro Фото: Insta360

Під час зйомки портретів Insta360 Luna Pro може розпізнавати контури обличчя в режимі реального часу та згладжувати шкіру, зберігаючи деталі. Цю функцію можна налаштувати на свій смак або вимкнути.

Важливо

Найкращі камери на Android-смартфонах: 5 моделей з об'єктивами на 200 МП (фото)

Insta360 Luna Pro отримала знімний сенсорний пульт дистанційного керування, який можна використовувати як бездротовий контролер. Він підтримує передачу зображення на відстані до 20 метрів і забезпечує повне керування камерою. Вбудований бездротовий мікрофон може записувати звук на відстані, а додатковий аксесуар для відстеження руху голови автоматично змінює положення стабілізатора.

Ємність акумулятора Insta360 Luna Pro становить 1550 мАг. Камера здатна витримувати до чотирьох годин зйомки та заряджатися до 80% за 23 хвилини. Вбудована пам'ять новинки — 47 ГБ.

Нагадаємо, цифрові та плівкові камери переживають сплеск популярності серед користувачів покоління Z.

Фокус також писав про найкращі фотоапарати 2026 року від таких брендів, як Nikon, Canon та Sony.