Офіційно анонсована Insta360 Luna Pro: компактна камера для вертикального контенту (фото)
Компанія Insta360 анонсувала нову камеру під назвою Luna Pro, яка позиціонується як перша в галузі вертикальна модель зі стабілізатором 4K.
Insta360 Luna Pro отримала 1-дюймовий сенсор замість другого об'єктива, притаманного раніше випущеній Insta360 Luna Ultra. Деталі про новинку розкрив портал Gizmochina.
Нова камера використовує сенсор Sony для зйомки відео 4K зі швидкістю 30 кадрів/с з тривалістю кадру 9:16. Вона також має відстеження на базі ШІ та триосьову стабілізацію, що допомагає правильно кадрувати об'єкти під час вертикальної зйомки.
Insta360 стверджує, що Luna Pro знімає відео у форматі 8K, зберігаючи роздільну здатність 4K, коли камера повертається вертикально. Це важливо, оскільки більшість камер зі стабілізатором втрачають роздільну здатність у момент зміни орієнтації.
Insta360 Luna Pro пропонує шість кінематографічних фільтрів та три пресети Leica — Chrome, Natural та Vivid. Є можливість поділитися своїми налаштуваннями кольору за допомогою QR-коду. Вбудований датчик колірної температури також вимірює навколишнє освітлення та автоматично регулює баланс білого. Для роботи з різними відтінками шкіри розробники додали алгоритм штучного інтелекту.
Під час зйомки портретів Insta360 Luna Pro може розпізнавати контури обличчя в режимі реального часу та згладжувати шкіру, зберігаючи деталі. Цю функцію можна налаштувати на свій смак або вимкнути.Важливо
Insta360 Luna Pro отримала знімний сенсорний пульт дистанційного керування, який можна використовувати як бездротовий контролер. Він підтримує передачу зображення на відстані до 20 метрів і забезпечує повне керування камерою. Вбудований бездротовий мікрофон може записувати звук на відстані, а додатковий аксесуар для відстеження руху голови автоматично змінює положення стабілізатора.
Ємність акумулятора Insta360 Luna Pro становить 1550 мАг. Камера здатна витримувати до чотирьох годин зйомки та заряджатися до 80% за 23 хвилини. Вбудована пам'ять новинки — 47 ГБ.
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