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Найкращі фотоапарати 2026 року: топ-3 моделі Nikon, Canon, Sony (фото)

Огляд фотоапарата Sony ZV-E10
Камера Sony ZV-E10 | Фото: Скриншот

У 2026 році сегмент фототехніки пропонує широкий вибір рішень — від перевіреної часом дзеркальної класики зі змінною оптикою до бездзеркальних камер для зйомки відео, призначених для блогерів.

Фокус підібрав три найкращі моделі фотоапаратів від брендів Nikon, Canon і Sony для професіоналів і початківців, а також для створення відеоконтенту.

Nikon D850

Повнокадрова дзеркальна камера з 45,7-мегапіксельною CMOS-матрицею формату FX (35,9×23,9 мм). Камера оснащена оптичним видошукачем з пентапризмою, 3,2-дюймовим похилим сенсорним екраном та захищеним магнієвим корпусом вагою 915 грамів. Система автофокусування налічує 153 точки, а швидкість серійної зйомки сягає 9 кадрів на секунду. Модель підтримує встановлення двох карт пам'яті (SD та XQD/CFexpress) і запис 4K-відео з частотою 30 к/с.

Фотоапарат Nikon D850
Фотоапарат Nikon D850
Фото: Скриншот

Переваги

  • Висока деталізація кадру завдяки роздільній здатності 45,7 Мп.
  • Міцний корпус із захистом від пилу та вологи.
  • Швидкий модуль автофокусу з 153 точками.
  • Наявність двох слотів для карт пам'яті та похилого сенсорного дисплея.
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Недоліки

  • Помітна вага корпусу (915 грамів без оптики).
  • Висока вартість комплекту з об'єктивами.

Ціна в Україні:

  • Корпус Nikon D850 — від 64 996 грн
  • Nikon D850 у комплекті (24–120 мм) — від 103 730 грн

Canon EOS 2000D

Проста дзеркальна камера початкового рівня, побудована на базі 24,1-мегапіксельної матриці формату APS-C. Модель розроблена для фотографів-початківців і підходить для навчання ручним налаштуванням експозиції. Камера оснащена оптичним видошукачем, вбудованими модулями Wi-Fi та NFC для швидкої передачі знімків на смартфон, а також базовими режимами автозйомки. До комплекту входить універсальний об’єктив Canon 18-55 мм IS II з оптичною стабілізацією.

Фотоапарат Canon EOS 2000D
Фотоапарат Canon EOS 2000D
Фото: Trusted Reviews

Переваги

  • Найдоступніший поріг входу в сегмент дзеркальних камер.
  • Зрозуміле керування для вивчення фізики світла та ручних налаштувань.
  • Невелика вага та зручна ергономіка тримання.
  • Гарна автономність роботи від одного заряду акумулятора.

Недоліки

  • Базова система автофокусування.
  • Відсутність можливості запису відео у роздільній здатності 4K (максимум FullHD).

Ціна в Україні:

  • Комплект Canon EOS 2000D (18–55 мм) — 23 499 грн

Sony Alpha ZV-E10

Бездзеркальна камера з байонетом E-Mount та 24,2-мегапіксельною матрицею формату APS-C, створена для блогерів та контент-мейкерів. Пристрій оснащений 425 точками фазового фокусування з відстеженням очей у реальному часі та режимом Product Showcase для демонстрації товарів. Камера записує 4K-відео без обмеження за часом, оснащена поворотним сенсорним екраном, спрямованим 3-капсульним мікрофоном із вітрозахистом та роз'ємами для зовнішньої акустики. Вага корпусу становить 343 грами.

Огляд Sony Alpha ZV-E10
Камера Sony Alpha ZV-E10
Фото: PC Mag

Переваги

  • Швидкий гібридний автофокус із відстеженням облич та очей.
  • Повністю поворотний екран для зручної зйомки себе.
  • Якісний вбудований мікрофон із комплектом вітрозахисту.
  • Компактні розміри та запис 4K-відео з професійними профілями S-Log3.

Недоліки

  • Відсутність електронного видошукача (зйомка лише через екран).
  • Відсутність вбудованої матричної стабілізації (IBIS).

Ціна в Україні:

  • Комплект Sony Alpha ZV-E10 (16–50 мм) — 37 999 грн

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