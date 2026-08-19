Найкращі фотоапарати 2026 року: топ-3 моделі Nikon, Canon, Sony (фото)
У 2026 році сегмент фототехніки пропонує широкий вибір рішень — від перевіреної часом дзеркальної класики зі змінною оптикою до бездзеркальних камер для зйомки відео, призначених для блогерів.
Фокус підібрав три найкращі моделі фотоапаратів від брендів Nikon, Canon і Sony для професіоналів і початківців, а також для створення відеоконтенту.
Nikon D850
Повнокадрова дзеркальна камера з 45,7-мегапіксельною CMOS-матрицею формату FX (35,9×23,9 мм). Камера оснащена оптичним видошукачем з пентапризмою, 3,2-дюймовим похилим сенсорним екраном та захищеним магнієвим корпусом вагою 915 грамів. Система автофокусування налічує 153 точки, а швидкість серійної зйомки сягає 9 кадрів на секунду. Модель підтримує встановлення двох карт пам'яті (SD та XQD/CFexpress) і запис 4K-відео з частотою 30 к/с.
Переваги
- Висока деталізація кадру завдяки роздільній здатності 45,7 Мп.
- Міцний корпус із захистом від пилу та вологи.
- Швидкий модуль автофокусу з 153 точками.
- Наявність двох слотів для карт пам'яті та похилого сенсорного дисплея.
Недоліки
- Помітна вага корпусу (915 грамів без оптики).
- Висока вартість комплекту з об'єктивами.
Ціна в Україні:
- Корпус Nikon D850 — від 64 996 грн
- Nikon D850 у комплекті (24–120 мм) — від 103 730 грн
Canon EOS 2000D
Проста дзеркальна камера початкового рівня, побудована на базі 24,1-мегапіксельної матриці формату APS-C. Модель розроблена для фотографів-початківців і підходить для навчання ручним налаштуванням експозиції. Камера оснащена оптичним видошукачем, вбудованими модулями Wi-Fi та NFC для швидкої передачі знімків на смартфон, а також базовими режимами автозйомки. До комплекту входить універсальний об’єктив Canon 18-55 мм IS II з оптичною стабілізацією.
Переваги
- Найдоступніший поріг входу в сегмент дзеркальних камер.
- Зрозуміле керування для вивчення фізики світла та ручних налаштувань.
- Невелика вага та зручна ергономіка тримання.
- Гарна автономність роботи від одного заряду акумулятора.
Недоліки
- Базова система автофокусування.
- Відсутність можливості запису відео у роздільній здатності 4K (максимум FullHD).
Ціна в Україні:
- Комплект Canon EOS 2000D (18–55 мм) — 23 499 грн
Sony Alpha ZV-E10
Бездзеркальна камера з байонетом E-Mount та 24,2-мегапіксельною матрицею формату APS-C, створена для блогерів та контент-мейкерів. Пристрій оснащений 425 точками фазового фокусування з відстеженням очей у реальному часі та режимом Product Showcase для демонстрації товарів. Камера записує 4K-відео без обмеження за часом, оснащена поворотним сенсорним екраном, спрямованим 3-капсульним мікрофоном із вітрозахистом та роз'ємами для зовнішньої акустики. Вага корпусу становить 343 грами.
Переваги
- Швидкий гібридний автофокус із відстеженням облич та очей.
- Повністю поворотний екран для зручної зйомки себе.
- Якісний вбудований мікрофон із комплектом вітрозахисту.
- Компактні розміри та запис 4K-відео з професійними профілями S-Log3.
Недоліки
- Відсутність електронного видошукача (зйомка лише через екран).
- Відсутність вбудованої матричної стабілізації (IBIS).
Ціна в Україні:
- Комплект Sony Alpha ZV-E10 (16–50 мм) — 37 999 грн
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