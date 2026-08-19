Найкращі фотоапарати 2026 року: топ-3 моделі Nikon, Canon, Sony (фото)

У 2026 році сегмент фототехніки пропонує широкий вибір рішень — від перевіреної часом дзеркальної класики зі змінною оптикою до бездзеркальних камер для зйомки відео, призначених для блогерів.

Фокус підібрав три найкращі моделі фотоапаратів від брендів Nikon, Canon і Sony для професіоналів і початківців, а також для створення відеоконтенту.

Nikon D850

Повнокадрова дзеркальна камера з 45,7-мегапіксельною CMOS-матрицею формату FX (35,9×23,9 мм). Камера оснащена оптичним видошукачем з пентапризмою, 3,2-дюймовим похилим сенсорним екраном та захищеним магнієвим корпусом вагою 915 грамів. Система автофокусування налічує 153 точки, а швидкість серійної зйомки сягає 9 кадрів на секунду. Модель підтримує встановлення двох карт пам'яті (SD та XQD/CFexpress) і запис 4K-відео з частотою 30 к/с.

Фотоапарат Nikon D850 Фото: Скриншот

Переваги

Висока деталізація кадру завдяки роздільній здатності 45,7 Мп.

Міцний корпус із захистом від пилу та вологи.

Швидкий модуль автофокусу з 153 точками.

Наявність двох слотів для карт пам'яті та похилого сенсорного дисплея.

Відео дня

Недоліки

Помітна вага корпусу (915 грамів без оптики).

Висока вартість комплекту з об'єктивами.

Ціна в Україні:

Корпус Nikon D850 — від 64 996 грн

Nikon D850 у комплекті (24–120 мм) — від 103 730 грн

Canon EOS 2000D

Проста дзеркальна камера початкового рівня, побудована на базі 24,1-мегапіксельної матриці формату APS-C. Модель розроблена для фотографів-початківців і підходить для навчання ручним налаштуванням експозиції. Камера оснащена оптичним видошукачем, вбудованими модулями Wi-Fi та NFC для швидкої передачі знімків на смартфон, а також базовими режимами автозйомки. До комплекту входить універсальний об’єктив Canon 18-55 мм IS II з оптичною стабілізацією.

Фотоапарат Canon EOS 2000D Фото: Trusted Reviews

Переваги

Найдоступніший поріг входу в сегмент дзеркальних камер.

Зрозуміле керування для вивчення фізики світла та ручних налаштувань.

Невелика вага та зручна ергономіка тримання.

Гарна автономність роботи від одного заряду акумулятора.

Недоліки

Базова система автофокусування.

Відсутність можливості запису відео у роздільній здатності 4K (максимум FullHD).

Ціна в Україні:

Комплект Canon EOS 2000D (18–55 мм) — 23 499 грн

Sony Alpha ZV-E10

Бездзеркальна камера з байонетом E-Mount та 24,2-мегапіксельною матрицею формату APS-C, створена для блогерів та контент-мейкерів. Пристрій оснащений 425 точками фазового фокусування з відстеженням очей у реальному часі та режимом Product Showcase для демонстрації товарів. Камера записує 4K-відео без обмеження за часом, оснащена поворотним сенсорним екраном, спрямованим 3-капсульним мікрофоном із вітрозахистом та роз'ємами для зовнішньої акустики. Вага корпусу становить 343 грами.

Камера Sony Alpha ZV-E10 Фото: PC Mag

Переваги

Швидкий гібридний автофокус із відстеженням облич та очей.

Повністю поворотний екран для зручної зйомки себе.

Якісний вбудований мікрофон із комплектом вітрозахисту.

Компактні розміри та запис 4K-відео з професійними профілями S-Log3.

Недоліки

Відсутність електронного видошукача (зйомка лише через екран).

Відсутність вбудованої матричної стабілізації (IBIS).

Ціна в Україні:

Комплект Sony Alpha ZV-E10 (16–50 мм) — 37 999 грн

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