Лучшие фотоаппараты 2026 года: топ-3 модели Nikon, Canon, Sony (фото)

Сегмент фототехники в 2026 году предлагает широкий выбор решений — от проверенной временем зеркальной классики со сменной оптикой до блогерских беззеркальных камер для видео.

Фокус собрал три лучшие модели фотоаппаратов от брендов Nikon, Canon и Sony для профессионалов и начинающих, а также для создания видеоконтента.

Nikon D850

Полнокадровая зеркальная камера с 45,7-мегапиксельной CMOS-матрицей формата FX (35.9x23.9 мм). Аппарат оснащен оптическим видоискателем с пентапризмой, 3,2-дюймовым наклонным сенсорным экраном и защищенным магниевым корпусом весом 915 граммов. Система автофокусировки включает 153 точки, а скорость серийной съемки достигает 9 кадров в секунду. Модель поддерживают установку двух карт памяти (SD и XQD/CFexpress) и запись 4K-видео с частотой 30 к/с.

Камера Nikon D850 Фото: Скриншот

Преимущества

Детализация кадра благодаря разрешению 45,7 Мп.

Прочный корпус с пыле- и влагозащитой.

Быстрый модуль автофокуса со 153 точками.

Наличие двух слотов под карты памяти и наклонного сенсорного дисплея.

Відео дня

Недостатки

Ощутимый вес корпуса (915 граммов без оптики).

Высокая стоимость комплекта с объективами.

Цена в Украине:

Nikon D850 body — от 64 996 грн

Nikon D850 kit (24-120mm) — от 103 730 грн

Canon EOS 2000D

Простая зеркальная камера начального уровня, построенная на базе 24,1-мегапиксельной матрицы формата APS-C. Модель разработана для начинающих фотографов и подходит для обучения ручным настройкам экспозиции. Аппарат снабжен оптическим видоискателем, встроенными модулями Wi-Fi и NFC для быстрой передачи снимков на смартфон, а также базовыми режимами автосъемки. В комплект входит универсальный объектив Canon 18-55mm IS II с оптической стабилизацией.

Камера Canon EOS 2000D Фото: Trusted Reviews

Преимущества

Самый доступный порог входа в сегмент зеркальных камер.

Понятное управление для изучения физики света и ручных настроек.

Небольшой вес и комфортная эргономика хвата.

Достойная автономность работы от одного заряда батареи.

Недостатки

Базовая система автофокусировки.

Отсутствие записи видео в разрешении 4K (максимум FullHD).

Цена в Украине:

Canon EOS 2000D kit (18-55mm) — 23 499 грн

Sony Alpha ZV-E10

Беззеркальная камера с байонетом E-Mount и 24,2-мегапиксельной APS-C матрицей, созданная для блогеров и контент-мейкеров. Девайс оснащен 425 точками фазовой фокусировки с отслеживанием глаз в реальном времени и режимом Product Showcase для демонстрации товаров. Камера записывает 4K-видео без ограничения по времени, снабжена поворотным сенсорным экраном, направленным 3-капсюльным микрофоном с ветрозащитой и разъемами для внешней акустики. Вес корпуса составляет 343 грамма.

Камера Sony Alpha ZV-E10 Фото: PC Mag

Преимущества

Быстрый гибридный автофокус с отслеживанием лиц и глаз.

Полностью поворотный экран для удобной съемки себя.

Качественный встроенный микрофон с комплектом ветрозащиты.

Компактные габариты и запись 4K-видео с профессиональными профилями S-Log3.

Недостатки

Отсутствие электронного видоискателя (съемка только по экрану).

Отсутствие встроенной матричной стабилизации (IBIS).

Цена в Украине:

Sony Alpha ZV-E10 kit (16-50mm) — 37 999 грн

Ранее сообщалось про недорогие телефоны с отличными камерами. Бюджетные смартфоны с упором на камеру в 2026 году можно найти у брендов Samsung, Google и Xiaomi.