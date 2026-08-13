Недорогие телефоны с отличными камерами: топ-3 моделей в 2026 году (фото)

Бюджетные смартфоны с упором на камеру в 2026 году можно найти у брендов Samsung, Google и Xiaomi.

Хотя некоторых из аппаратов формально вышли раньше 2026 года, мы отобрали именно их неслучайно. Более новые аналоги от этих же брендов сильно подорожали из-за кризиса на рынке ОЗУ, не предлагая радикальных улучшений.

Поэтому Фокус обращает ваше внимание на ранее вышедшие телефоны, который сейчас подешевели, или по крайней мере сохранили адекватный ценник в сравнении с новинками. Они до сих продаются у ритейлеров в новом состоянии, сохраняя удачное соотношение цены и качества.

Xiaomi Redmi Note 15 5G

Самый доступный гаджет в подборке предлагает 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2392x1080 пикселей, частотой 120 Гц и автояркостью 1524 нит. Внутри работает 4-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 в паре с 6 ГБ ОЗУ, накопителем на 128 ГБ и слотом для карт памяти MicroSD. Телефон получил батарею емкостью 5520 мАч с 45-ваттной зарядкой, прочный корпус с защитой от воды IP66 и стереодинамики с Dolby Atmos.

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Xiaomi Redmi Note 15 5G Фото: gsmarena.com

Главный акцент сделан на 108 Мп основной камере с оптической стабилизацией изображения (OIS) и светосилой f/1.7, которую дополняет 8 Мп сверхширокоугольный модуль и 20 Мп селфи-камера. Оптическая стабилизация позволяет делать детализированные и четкие кадры в вечернее время, а также записывать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду без лишней тряски. Вышедший в начале 2026 года на базе Android 15, смартфон предлагает до 4 крупных обновлений ОС (поддержка сохранится до 2030 года).

Цена в Украине:

Xiaomi Redmi Note 15 5G 6/128GB — от 8600 грн

Samsung Galaxy A36 5G

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 2340x1080 точек, частотой 120 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass Victus+ и измеренной автояркостью 1233 нит. Аппаратной базой выступает 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с 6 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 ГБ. Смартфон выделяется полноценной защитой от воды и пыли по стандарту IP67 и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки.

Samsung Galaxy A36 Фото: PhoneArena

Фотографический блок включает основной 50 Мп сенсор с оптической стабилизацией (OIS), 8 Мп ультраширокоугольный объектив и 5 Мп макромодуль. И главный сенсор, и 12-мегапиксельная фронтальная камера способны записывать видео в формате 4K при 30 к/с с отличной передачей тона кожи и точным алгоритмом HDR. Выпущенный весной 2025 года с гарантией 6 крупных обновлений Android, в 2026 году гаджет сохраняет еще 5 лет полноценной программной поддержки (вплоть до Android 21).

Цена в Украине:

Samsung Galaxy A36 5G 6/128GB — от 11 979 грн

Google Pixel 8a

Компактный смартфон Google получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400x1080 пикселей, частотой 120 Гц и яркостью 1508 нит. За быстродействие отвечает флагманский 4-нанометровый чипсет Google Tensor G3 в связке с 8 ГБ оперативной памяти стандарта UFS 3.1. Модель защищена по стандарту IP67, снабжена прочной алюминиевой рамой, аккумулятором на 4492 мАч и поддерживает беспроводную зарядку.

Смартфон Google Pixel 8a Фото: Скриншот

Благодаря фирменным алгоритмам обработки Google, 64 Мп основной модуль с OIS и 13 Мп ультраширокоугольная камера выдают снимки уровня дорогостоящих флагманов, особенно при ночной съемке и портретном режиме. Телефон поддерживает записи 4K 60fps на обе камеры и ИИ-функции обработки photos (Best Take, Magic Eraser). Вышедший в мае 2024 года с обещанием 7 лет поддержки, в 2026 году смартфон сохраняет еще 5 лет регулярных обновлений системы и безопасности (до 2031 года).

Цена в Украине:

Google Pixel 8a 8/128GB — от 15 489 грн

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